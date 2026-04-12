Una persona es queda tancada al seu vehicle accidentat a la N-260
L'avís als Bombers de la Generalitat s'ha donat quan passaven 4 minuts d'1/4 de 3 del migdia
Un vehicle ha sortit de la via aquesta tarda a la carretera N-260, a l’altura de Prullans, a la Cerdanya. Els Bombers han rebut l’avís a les 2.19 hores i hi han desplaçat quatre dotacions.
En arribar al lloc dels fets, han localitzat una persona a l’interior del vehicle que no podia sortir, mentre que dues més havien aconseguit sortir pel seu propi peu amb ferides lleus. Els efectius d’emergència han treballat per alliberar la persona atrapada.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’ha fet càrrec dels afectats i ha evacuat la persona ferida.
