Puigcerdà repara el canal internacional, l'artèria vital que dona aigua a l'estany i la vila des del segle XIV
La capital cerdana s'abasteix de la sèquia que pren l'aigua de l'Alta Cerdanya i l'emmagatzema a l'estany que és avui destí turístic inel·ludible a la vall
L’Ajuntament de Puigcerdà ha completat les darreres setmanes les tasques de manteniment del Canal Internacional d’aigua, una infraestructura clau que abasteix l’estany de Puigcerdà i el subministrament d’aigua del municipi durant la temporada de reg.
La Brigada Municipal ha treballat, com cada primavera, al llarg dels nou quilòmetres de la Séquia de Puigcerdà, des de la captació d’aigües de Riutès, a la Tor de Querol, fins a l’estany del Parc Schierbeck. Es tracta d’una actuació recurrent que té com a objectiu preservar el bon estat del canal i garantir-ne el funcionament.
El canal, de caràcter internacional, és una peça essencial per a l’equilibri hídric de la vila, ja que és el sistema que nodreix tant l’estany com part del circuit d’aigua vinculat al municipi, especialment en els mesos de més demanda.
Els treballs d’aquest any han tingut una durada aproximada de tres setmanes i han comptat amb el suport d’una empresa externa. Les actuacions han inclòs la retirada de vegetació i sediments, la neteja del canal, la revisió dels punts de derivació de reg i la desbrossada del camí paral·lel, que facilita el control i el seguiment de la infraestructura.
Una infraestructura d’origen medieval
El Canal Internacional de Puigcerdà té els seus orígens en època medieval, dins una xarxa de séquies històriques a la Cerdanya. La més antiga documentada és la d’Age, l’any 1023, mentre que la séquia de Puigcerdà ja apareix documentada el 1310. Amb un recorregut aproximat de 14 quilòmetres, aquest canal pren l’aigua del riu Querol entre els nuclis de Quers i Riutés, a la Tor de Querol, i travessa territoris com Enveig abans d’arribar a Puigcerdà per Rigolisa.
Un cop a la vila, l’aigua desemboca a l’estany de Puigcerdà, des d’on es distribueix cap als horts o s’utilitza per a serveis urbans com la neteja. Aquest sistema ha estat clau al llarg dels segles per garantir el subministrament i el funcionament quotidià del municipi.
Al llarg del temps, el canal ha mantingut una funció essencial, tant per al reg agrícola com per a l’abastament urbà, i la seva gestió compartida a banda i banda de la frontera li ha donat el caràcter “internacional”.
Avui, aquesta infraestructura continua essent imprescindible, ja que permet mantenir el nivell de l’estany —un dels elements centrals del paisatge urbà— i assegurar el proveïment d’aigua a Puigcerdà.
Des del consistori s’ha remarcat la importància d’aquest manteniment periòdic per assegurar la continuïtat del servei i el bon estat del sistema hidràulic compartit.
L’Ajuntament ha agraït la col·laboració de la Fundació Tallers de Cerdanya i de la Brigada del Consell Comarcal, que han participat en les tasques de suport i condicionament del canal.
