Ramaders d'un i altre costat de la frontera se citen a la Cerdanya per avaluar l'"amenaça" de la recuperació de llop
El projecte de recuperació del llop genera tensions entre ramaders i les autoritats mediambientals, que defensen l’equilibri natural al Pirineu, mentre els veïns busquen solucions per garantir la seguretat de les seves explotacions
Ramaders d’ambdós costats de la frontera estatal es donaran cita el proper dimecres 22 d'abril a Prullans per abordar la situació de la ramaderia extensiva davant la recuperació del llop a les zones de muntanya. L'esdeveniment, titulat "La Ramaderia Extensiva enfront l’amenaça del llop", és una jornada transfronterera de treball restringida a ramaders i les entitats que els representen. L’objectiu és analitzar les seves preocupacions sobre la presència creixent d’aquest carnívor al Pirineu, el qual consideren una amenaça per a les seves explotacions.
La jornada es durà a terme al Local Social Ca l’Antoni de Prullans, amb una programació que inclou una sessió sobre les experiències territorials amb el llop, que s’iniciarà a les 10:30 hores. A les 13:00 hores, els participants podran gaudir d’un dinar amb productes locals, abans de continuar amb la sessió de treball a les 15:00 hores. Finalment, a les 17:00 hores es presentaran les conclusions de la trobada en una sessió oberta al públic.
L'esdeveniment ha estat convocat per més d'una vintena d'entitats ramaderes i organitzacions del territori entre les quals els principals sindicats com ara Unió de Pagesos, ASAJA o Revolta Pagesa a més de gremis del sector d'arreu del país. Les inscripcions per participar en la jornada estan obertes fins al divendres 17 d'abril a través d’un formulari online, amb un cost de 23 euros per persona per al dinar.
Els ramaders presenten un malestar generalitzat per la recuperació del llop al Pirineu, ja que aquest animal representa un perill per a les seves explotacions, especialment per al bestiar. La creixent presència del llop és vista per molts com una amenaça per a la viabilitat de la ramaderia extensiva, una de les principals activitats econòmiques de la zona. A més, el fet que el llop es recoloni de manera natural a través de les poblacions que arriben des de França agrava les preocupacions.
La mobilització dels ramaders topa amb la postura de les autoritats de Medi Ambient de la Generalitat, que consideren la recuperació del llop com una qüestió d’equilibri natural. Des de l'administració, es defensa que el llop forma part de l’ecosistema del Pirineu, una presència que va ser eliminada per l’activitat humana i que ara, amb el temps, torna per equilibrar les dinàmiques ecològiques.
Els ramaders, però, no veuen així el retorn d’aquest carnívor i reclamen més solucions per garantir la seva activitat davant l’amenaça del llop. De fet, la jornada que se celebrarà a Prullans és una oportunitat perquè els ramaders puguin compartir les seves experiències, mostrar les seves inquietuds i, sobretot, aconseguir un diàleg directe amb les autoritats competents.
