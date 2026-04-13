Incendi en una pila d'escombraries en una nau industrial a Bellver
El foc ha quedat confinat en la zona de descàrrega de camions i no ha produït cap dany personal
Els Bombers de la Generalitat han apagat un incendi en una nau industrial al pla de les Vinyes, a Bellver de Cerdanya. El foc ha afectat una pila d'escombraries del recinte, un dipòsit controlat, segons la mateixa font. Les flames s'han produït en el punt de descàrrega de camions, a l'interior de la nau, i ha estat necessari mobilitzar maquinària pesada per remoure la brossa i extingir-la.
El foc ha estat confinat en aquell punt i no ha produït cap dany personal. A primera hora del matí, ja s'havia pogut extingir.
