Un orgull local que es vol preservar: Puigcerdà extén als escolars la commemoració de la resistència als setges carlins
La vila ha recordat el 153è aniversari dels fets del 10 d’abril de 1873, quan soldats i veïns han resistit l’atac de l’exèrcit
Puigcerdà ha estès per primera vegada la commemoració de la resistència als setges carlins a les escoles amb l’objectiu de transmetre la història i el patrimoni local a les noves generacions. En aquest sentit, aquesta resistència forma part encara del caràcter local.
La vila ha recordat el 153è aniversari dels fets del 10 d’abril de 1873, quan soldats i veïns han resistit l’atac de l’exèrcit carlí. Les tropes carlines, amb prop de 1.200 homes, no han aconseguit prendre la població. La defensa s’ha fet amb la participació conjunta de militars i població civil.
L’acte s’ha fet al monòlit de la resistència amb una ofrena en record dels participants en la defensa, sota el comandament del brigadier Cabrinetty. Hi han assistit l’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, el president de l’Institut d’Estudis Ceretans, Josep Maria Prat, així com representants municipals i comarcals.
La commemoració d’enguany ha incorporat alumnes de 4t d’ESO de l’escola Vedruna dins del programa de participació. També hi ha assistit Maria Lluch, descendent d’un dels soldats que han participat en el setge.
Durant l’acte s’ha posat l’accent en la memòria dels fets i en la transmissió del relat a través del sistema educatiu. El consistori ha volgut consolidar aquesta línia de treball per reforçar el coneixement del passat entre joves.
Amb aquesta iniciativa, Puigcerdà ha vinculat la commemoració amb l’àmbit educatiu i ha situat la resistència de 1873 com a element central del relat local.
Els episodis de setge, sobretot el segon —registrat els dies 10 i 11 d’abril de 1873—, es van situar en el context de la III Guerra Carlina, iniciada després dels canvis polítics derivats de la revolució de 1868, que va tornar a donar marge d’acció al moviment carlí.
Tot i que no va ser fins més endavant, amb la caiguda de la I República i el final del regnat d’Amadeu de Savoia, que el pretendent Carles VII va identificar una nova opció per accedir al tron, els seus efectius ja es van desplegar des de l’any 1872 per diferents zones de muntanya de Catalunya, on van consolidar presència i mobilitat.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
- Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió