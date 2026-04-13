Puigcerdà viu l'estrena de l'obra de teatre de l'Euroregió "Lou Bastimen"
Lou Bastimen és un concert dramatitzat d'aproximadament una hora i quinze minuts que combina música, cant i teatre en les llengües dels territoris de l’Euroregió
Han assistit a l'acte la presidenta de les Illes Balears, Margalida Prohens, i el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, acompanyats de l'alcalde de Puigcerdà, Joan Manuel Serra Arenas
Regió7
El Teatre Municipal Casino Ceretà de Puigcerdà ha viscut l'estrena del Lou Bastimen. L'acte ha reunit els representants dels territoris de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània i ha comptat amb la presència de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, que ostenta la presidència de torn de l'Euroregió, i de l'alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra Arenas, i del conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, F. Xavier Vila.
Lou Bastimen és un concert dramatitzat d'aproximadament una hora i quinze minuts que combina música, cant i teatre en les llengües dels territoris de l’Euroregió. El projecte és fruit de gairebé un any de residències artístiques als tres territoris euroregionals —Béziers, Sóller i Puigcerdà— i aplega quatre companyies representatives de cadascun dels territoris implicats: els Xeremiers de Sóller (Mallorca), l'Escòla de Bodega de Villardonel i el trio Aqueles (Occitània), i la companyia Inestable Ceretana de Teatre (Catalunya). El resultat és un espectacle que creua les arts escèniques amb la riquesa dels repertoris propis de l'espai euroregional, i que posa en valor la diversitat lingüística i cultural compartida per aquests territoris.
L'espectacle s'inspira en el poema homònim de Frédéric Mistral, escrit el 1859 i publicat en el recull Lis Isclo d'or (1875). El poema evoca la història d'un vaixell originari de Marsella que feia escala als ports de Mallorca, Catalunya i el migdia de França, i que il·lustra les estretes relacions culturals i econòmiques que unien històricament aquests territoris. Mistral, poeta de la llengua d'oc guardonat amb el Premi Nobel de Literatura el 1904 i defensor d'una Mediterrània de diàleg, va compondre el text en occità, i la poetessa mallorquina Maria Antònia Salvà en va fer la traducció al català. El poema és, en si mateix, un document de fraternitat entre pobles i cultures que el projecteLou Bastimen recupera i reinterpreta per als públics contemporanis.
El projecte ha estat impulsat pel CIRDOC – Institut Occità de Cultura i s'emmarca en la convocatòria de cultura 2024 de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, l'espai de cooperació política, administrativa i econòmica entre Catalunya, les Illes Balears i Occitània constituït formalment l'octubre de 2004.
Lou Bastimen iniciarà la seva gira euroregional el segon semestre de 2026. Paral·lelament a la creació, el projecte preveu elaborar un dossier didàctic per a centres educatius —que es posarà en línia al portal documental Occitanica.eu— i un repertori de patrimoni musical mediterrani obert a la consulta pública.
En els parlaments institucionals previs a l'obra, el conseller Vila ha reivindicat el valor estratègic de la cooperació lingüística i cultural entre els territoris de l'Euroregió: "Sumar esforços per sobre de fronteres ens fa guanyar en viabilitat, visibilitat i potencialitat econòmica de les nostres llengües". Vila ha advertit també que la pèrdua de diversitat lingüística té conseqüències que van més enllà de la cultura: "La reducció de la diversitat lingüística és una pèrdua cultural i un atemptat contra els drets lingüístics". El conseller ha conclòs el seu parlament subratllant que iniciatives com Lou Bastimen demostren que les llengües d'aquest espai euroregional no solament sobreviuen sinó que creen, innoven i connecten territoris: "Avui a Puigcerdà hem vist que la cultura en les nostres llengües no coneix fronteres".
