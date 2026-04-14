L'Ajuntament de Bellver inicia la redacció del nou Pla Urbanístic i insisteix que fomentarà la primera residència
L'equip redactor explica que el planejament respon a la necessitat de modernitzar l'ordenació del territori per adaptar-la a les realitats actuals i futures, com ara la creixent demanda d’habitatge i la protecció dels espais naturals
L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha fet un nova passa per definir el seu futur urbanístic amb la presentació de l'Avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), un document que marcarà les bases del desenvolupament territorial del municipi per als pròxims 20 anys. L’acte de presentació va anar a càrrec de l’equip redactor i va posar sobre la taula els objectius generals, alternatives i les primeres línies d’actuació que serviran per guiar el creixement de Bellver fins al 2043.
Una revisió necessària
Segons ha explicat del mateix Ajuntament, el nou POUM ve a substituir les Normes Subsidiàries de 1983, reformades el 1992, que s’han mostrat obsoletes davant els nous reptes legals, ambientals i socials. Aquests canvis, amb l’horitzó posat en les pròximes dècades, responen a la necessitat de modernitzar l'ordenació del territori per adaptar-la a les realitats actuals i futures, com ara la creixent demanda d’habitatge i la protecció dels espais naturals.
Tot i que l'Avanç del POUM no té caràcter vinculant, sí que marca una fase essencial del procés, establint les bases del planejament i obrint la porta a la participació ciutadana. La ciutadania podrà aportar el seu punt de vista i participar en el disseny del futur urbà del municipi a través de tallers, entrevistes i la recollida de suggeriments.
Un creixement condicionat per normatives superiors
Un dels aspectes més destacats del nou POUM és que el desenvolupament urbanístic de Bellver de Cerdanya estarà subjecte als instruments de planejament superior, com el Pla Territorial General de Catalunya i el Pla Territorial Parcial de l'Alt Pirineu i Aran. Aquestes normatives limiten determinats creixements i prioritzen la preservació dels espais oberts i els valors ecològics. Així, alguns sòls previstos per al creixement, com els de Pedra, Talltendre i Nas, seran desclassificats per tal de complir amb els criteris de protecció ambiental establerts per aquests plans.
Alternatives de creixement i habitatge
El document proposa tres escenaris possibles per al creixement del municipi: un model restrictiu, un model continuista i un model intermedi. Tot i que el municipi ja disposa d’un gran nombre de solars buits, els responsables del POUM remarquen que el problema no és tant la manca de sòl com la configuració i l'ús d’aquests espais. Així, les alternatives urbanístiques van des de creixements més moderats fins a un model més expansiu, amb l’objectiu de millorar la integració dels diferents nuclis urbans.
Set objectius estratègics per al futur
El nou POUM es fixa set grans objectius estratègics que guiaran les actuacions a realitzar en el municipi fins al 2043:
- Millorar la mobilitat sostenible i les connexions entre els nuclis.
- Facilitar l’accés a l’habitatge, especialment el protegit.
- Afavorir l’equilibri territorial.
- Ampliar equipaments i espais públics.
- Adaptar les actuacions a les necessitats de cada nucli.
- Impulsar l’activitat econòmica.
- Preservar el paisatge i la identitat local.
Aquests objectius no només busquen la modernització del territori, sinó també la millora de la qualitat de vida dels seus habitants i la preservació del caràcter rural i paisatgístic de la comarca.
La veu de la ciutadania en la planificació urbana
El procés de redacció del POUM ha donat veu a la ciutadania, que ha manifestat les seves preocupacions en relació amb l’habitatge. Un dels temes més destacats ha estat la dificultat d’accés a l’habitatge principal, a causa de l’elevada presència de segones residències. A més, s’ha subratllat la necessitat de millorar equipaments i el transport públic, així com la voluntat de preservar el caràcter tradicional dels pobles de la Cerdanya.
Amb la vista posada en la futura aprovació inicial del POUM, el procés continua obert a noves fases participatives que inclouran tallers, entrevistes i una recollida activa de suggeriments.
Bellver de Cerdanya s'enfronta així a un repte crucial per al seu desenvolupament futur, un procés que vol equilibrar creixement, sostenibilitat i la preservació d’allò que fa únic aquest municipi de la Cerdanya.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Tres afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- David Crespo, director de l'escola de Fonollosa: 'És una escola amb molta història i moltes històries viscudes
- Ramaders d'un i altre costat de la frontera se citen a la Cerdanya per avaluar l''amenaça' de la recuperació de llop