Masella serà la darrera estació d’esquí dels Pirineus en tancar temporada i allarga l’activitat fins al 3 de maig

L’estació mantindrà pistes obertes fins al 3 de maig amb horaris ampliats els caps de setmana i festius, gràcies a les bones condicions de neu i als gruixos de fins a 2 metres a cotes altes

La Masella coberta de neu en plena temporada d’esquí / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

L’estació d’esquí de Masella posarà punt final a la temporada 2025-2026 el diumenge 3 de maig, convertint-se així en la darrera estació d’esquí dels Pirineus en tancar les seves instal·lacions. L’operació d’esquí es mantindrà activa fins a aquesta data, amb l’objectiu d’aprofitar al màxim unes condicions de neu que continuen sent molt favorables. Segons ha informat la direcció de l’estació, “Masella acabarà la temporada el primer cap de setmana de maig, mantenint les pistes obertes cada dia fins al diumenge 3 de maig”. Aquesta decisió s’emmarca en una temporada marcada per les nevades abundants i una meteorologia que ha permès conservar un bon estat de la neu durant tot l’hivern.

Els horaris dels remuntadors s’adapten a aquesta fase final de temporada. De dilluns a divendres funcionaran de 9.00 h a 14.00 h, mentre que els caps de setmana i festius incloent el pont de l’1, 2 i 3 de maig, l’horari s’ampliarà fins a les 15.00 h.

Des de l’estació s’assenyala que allargar la temporada respon també a diversos objectius estratègics. En aquest sentit, destaquen que aquesta decisió permet “fidelitzar l’esquiador amb abonament de temporada, oferint més de cinc mesos d’esquí i reforçant la condició de ser la primera estació a obrir i la darrera a tancar dels Pirineus”. També subratllen que contribueix a “continuar generant activitat econòmica a la Cerdanya vinculada als esports de neu” i a “allargar els contractes dels treballadors, creant ocupació durant més setmanes”.

La Masella

La Masella / Arxiu particular

Les condicions actuals de neu són un dels factors clau que fan possible aquesta extensió de la temporada. A les cotes altes s’hi registren gruixos de fins a dos metres, i les últimes nevades han deixat acumulacions de fins a 15 centímetres en només 48 hores. Des de Masella es destaca que aquesta neu nova, combinada amb les previsions de bon temps i sol, farà que els pròxims dies siguin especialment favorables per a la pràctica de l’esquí.

L’estació també posa en valor les característiques del seu entorn natural, que afavoreixen la conservació de la neu. En aquest sentit, remarquen que “el 90% de les pistes estan orientades al nord i el 80% discorren dins del bosc”, factors que contribueixen a mantenir millor la qualitat del mantell nival. A això s’hi afegeix un domini esquiable d’alta muntanya, amb una cota màxima de 2.535 metres, així com la configuració del relleu, amb zones com Coma Pregona i Coma Oriola-Isards, on s’acumula especialment la neu.

Necrològiques del 15 d'abril del 2026

Castellolí programa més de trenta activitats per a la Festa Major de l’1 al 10 de maig

Sis empreses del Berguedà sol·liciten els serveis d'Acció per reforçar la seva musculatura estratègica

La selecció espanyola cau en els dos primers partits del mundial femení d'hoquei gel a Puigcerdà

Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic

L’equip bagenc Basomba Racing debutarà a les 24 Hores de Le Mans

L’Observatori de Castelltallat proposa observar la Lluna en 3D amb una nova edició de 'La Nit de la Lluna'

