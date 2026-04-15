El cuiner de Llívia David Gil crea els pastissets del Tour
El creador de postres fa per a l'organització oficial una col·lecció de dolcets inspirats en els maillots emblemàtics de la prova ciclista que passarà per Cerdanya el sis de juliol
El pastisser de Llívia, David Gil, ha creat una col·lecció de pastissos inspirats en els diferents mallots del Tour de França, en una proposta que uneix gastronomia i món del ciclisme a través de la creativitat pastissera.
El projecte, compartit amb els mestres pastissers Lluc Crusellas, de Vic, i Ivan Prats, d’Amposta, converteix els colors emblemàtics de la prova en quatre elaboracions diferents, cadascuna amb una identitat pròpia i vinculada a un sabor concret.
El mallot groc es tradueix en un pastís amb interior de llimona; el blanc amb punts vermells aposta per una combinació de nata i maduixes; el verd es transforma en una proposta de festuc; i el blanc es recrea amb una elaboració de mel i mató. Totes les creacions es presenten en format conjunt dins una capsa inspirada en la competició.
La iniciativa, impulsada pel Gremi de Pastisseria de Barcelona i vinculada a la promoció del Grand Départ 2026, busca posar en valor la creativitat dels professionals del sector i establir un pont entre esport i gastronomia.
La col·lecció es va presentar aquest dimarts en un acte celebrat a les instal·lacions del Club de Tennis Barcelona, coincidint amb l’Open Banc Sabadell 2026.
El Tour de França 2026 passarà per la Cerdanya durant la tercera etapa de la cursa, prevista pel 6 de juliol, en una jornada de muntanya que es preveu decisiva en els primers compassos de la competició.
Després de la sortida des de Barcelona en el marc del Grand Départ, el pilot avançarà cap a l’interior del país i entrarà al Pirineu central. En aquest tram, els corredors afrontaran l’ascens de la Collada de Toses abans d’endinsar-se plenament a la comarca cerdana.
El recorregut inclourà el pas per zones com La Molina i la rodalia de Puigcerdà, en un tram que travessa el territori abans d’encaminar-se cap a la Catalunya Nord, amb final d’etapa previst a l’estació d’Els Angles.
Es tracta d’una etapa de muntanya exigent, amb protagonisme dels ports pirinencs i un perfil que pot començar a marcar diferències importants entre els favorits ja en la primera setmana de competició.
Amb aquest itinerari, la Cerdanya tornarà a tenir un paper destacat dins del gran ciclisme internacional, convertint-se en un dels escenaris clau del pas del Tour per Catalunya.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Tanquen la via d'escalada de Montserrat on van morir dues persones dissabte passat
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»