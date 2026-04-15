Les veus del s XV que encara ressonen a Puigcerdà: la Coral Capella de Santa Maria guanya la Creu de Sant Jordi
El Govern reconeix una trajectòria de més de 500 anys dedicada a mantenir viu el cant coral a la Cerdanya i a enfortir els vincles culturals transfronterers
El Govern de la Generalitat, a proposta de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi a la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà. L’Executiu ha volgut destacar la seva trajectòria en la promoció de la música i el cant coral a la Cerdanya.
La formació té els seus orígens lligats a la Capella de Santa Maria, on inicialment interpretava sobretot música sacra. Amb el pas del temps, però, ha ampliat el seu repertori i ha incorporat nous estils, adaptant-se a diferents sensibilitats musicals.
Es tracta de la coral amb les arrels antigues i una gran tradició a tota la Cerdanya. De fet, en una vall d’uns trenta mil habitants com la Cerdanya, conviuen fins a set formacions dedicades a aquest tipus de música. La primera referència històrica de la formació de cant vinculada a la capella de Santa Maria de Puigcerdà es remunta al 1454, i la seva activitat es va mantenir de manera continuada fins a l’esclat de la Guerra Civil, l’any 1936, moment en què va desaparèixer.
La Generalitat ha subratllat també la seva capacitat de recuperació, després que l’activitat fos represa el 1997. En la seva fundació i evolució, la coral s’ha nodrit de cantaires procedents d’altres agrupacions tant de l’Alta com de la Baixa Cerdanya, consolidant-se com un espai de confluència cultural a banda i banda de la frontera.
Amb concerts, trobades i intercanvis, l’entitat ha contribuït decisivament a preservar una tradició arrelada i a projectar-la més enllà del territori, reforçant el teixit cultural del país.
Aquest 2026, la Creu de Sant Jordi ha distingit una trentena de persones i entitats per la seva aportació destacada a la societat catalana, en un reconeixement que continua posant en valor el compromís amb la cultura i la identitat. La Coral Capella de Santa Maria va guanyar també el Cerdà de l'Any 2023. L'any passat l'Institut d'Estudis Ceretans va activar una campanya perquè el Govern concedís aquesta Creu de Sant Jordi a la formació.
