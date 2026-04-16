Llívia, Puigcerdà i Bellver de Cerdanya, parades del nou 'Correllengua Agermanat' de camí cap a la Seu
La iniciativa recorrerà les dues comarques els dies 19 i 20 d’abril amb actes culturals, esportius i participació popular
El Correllengua Agermanat farà parada a les comarques de la Cerdanya i l’Alt Urgell els dies 19 i 20 d’abril en el marc de la seva primera edició, una iniciativa que promou la llengua catalana a través de l’activitat esportiva i cultural. El projecte preveu un recorregut de més de 1.000 quilòmetres pels territoris de parla catalana, amb la llengua com a element de cohesió.
La iniciativa arrencarà el diumenge 19 d’abril a Prada de Conflent, des d’on sortiran dues flames que recorreran el país en paral·lel. Aquestes flames, que es transmetran de mà en mà al llarg dels diferents trams, esdevenen el fil conductor del projecte. Una d’elles travessarà les comarques pirinenques en direcció a Lleida, mentre que l’altra passarà pel vessant oriental amb parades a Girona i Barcelona. Totes dues confluiran a Tarragona abans de continuar plegades cap al País Valencià.
Pel que fa al pas pel Pirineu, la flama arribarà dissabte a la Cerdanya procedent de la Catalunya Nord, amb parades a Llívia, Puigcerdà i Bellver de Cerdanya. En aquesta darrera localitat s’hi farà un acte de rebuda a les sis de la tarda a la plaça de l’Ajuntament, amb l’actuació de la colla castellera i la colla bastonera de la comarca, així com un concert del grup Magari. L’endemà, la flama reprendrà el seu recorregut des de l’escola del municipi.
El dilluns 20 d’abril, el Correllengua continuarà cap a la Seu d’Urgell en trams que es podran fer corrent o en bicicleta. A la capital urgellenca, la flama recorrerà diversos carrers del nucli urbà conduïda per membres de SEDIS Airam i Integra Pirineus, amb l’acompanyament del Moto Club Ben Xops.
El recorregut culminarà a la plaça dels Oms, on a les 14.15 h tindrà lloc l’acte central amb un aperitiu popular, l’actuació de l’Associació Amics de la Sardana i la participació de la cantant Itsasgorak. La lectura del manifest anirà a càrrec d’Isidre Domenjó. L’acte també comptarà amb la participació d’entitats andorranes com Cultura Activa i Plataforma Andorrana per la Llengua, amb la voluntat de donar veu a aquest territori de parla catalana.
A la tarda, la flama seguirà cap a Organyà, on serà rebuda a la plaça de les Homilies per la colla gegantera, l’alumnat de l’escola Miret i Sans i un berenar popular. El recorregut continuarà fins a Oliana, on tindrà lloc un cercavila amb la participació dels gegants de la vila fins a la plaça 1 d’Octubre. La rapsoda Alba Mascarella serà l’encarregada de llegir el manifest a l’acte de cloenda, que comptarà amb diverses entitats locals.
El Correllengua Agermanat ha comptat amb la implicació de nombroses entitats del territori, entre les quals Òmnium Cultural Alt Urgell. Es tracta d’una proposta oberta a la participació ciutadana, i qualsevol persona s’hi pot sumar inscrivint-se als diferents trams a través del web oficial.
Amb motiu de l’esdeveniment, també s’ha creat la cançó “Amb el cor”, amb la participació d’artistes com Cesk Freixas, La Gossa Sorda o la Companyia Elèctrica Dharma, entre d’altres. A més, s’han posat a la venda samarretes solidàries per contribuir al finançament de la iniciativa.
