Nou projecte turístic a la Cerdanya: cada empresa podrà ser un Punt d'Informació
El Consell Comarcal posa en marxa el programa PITC per millorar l’atenció al visitant a partir dels professionals del sector amb una formació inicial el 21 d’abril a Puigcerdà
El Consell Comarcal de la Cerdanya ha posat en marxa el programa Punt d’Informació Turística de la Cerdanya (PITC), una iniciativa que vol reforçar la xarxa d’atenció al visitant a la comarca mitjançant la implicació directa del sector privat. El projecte s’impulsa des de l’àrea de turisme amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’acollida i fer més accessible la informació turística.
El programa s’adreça a empreses i serveis amb contacte habitual amb visitants, com allotjaments, empreses d’activitats, museus, equipaments visitables o comerços, que podran actuar com a punts d’informació complementaris a les oficines de turisme. D’aquesta manera, es pretén ampliar la cobertura informativa al territori i oferir una experiència més completa als visitants de la Cerdanya.
La iniciativa neix amb la voluntat de consolidar una imatge conjunta de la comarca com a destinació cohesionada i sostenible, alhora que fomenta la col·laboració entre agents públics i privats i contribueix a la professionalització del sector. Els establiments que s’hi adhereixin esdevindran punts acreditats i assumiran el compromís d’oferir informació bàsica, veraç i actualitzada sobre els recursos turístics.
A canvi, rebran un distintiu oficial que els identificarà com a membres de la xarxa, així com accés a materials informatius i visibilitat a través dels canals oficials, com el web cerdanya.org.
Formació inicial per al sector
En el marc del desplegament del programa, el dimarts 21 d’abril tindrà lloc una sessió formativa adreçada al sector turístic, que esdevé el primer pas per obtenir l’acreditació com a punt d’informació. La formació es farà de 10 a 12 h a la Sala Pilar Prim de la Biblioteca de Puigcerdà, a Puigcerdà.
Durant la sessió, els participants podran adquirir coneixements bàsics sobre el funcionament i els objectius del programa, la xarxa d’oficines de turisme de la comarca, els principals atractius del territori i els canals d’informació disponibles. Aquesta formació, de caràcter gratuït, és un requisit imprescindible per a l’adhesió inicial al programa i forma part del procés d’acreditació.
Un model basat en la cooperació
Amb la posada en marxa del PITC, el Consell Comarcal fa un pas endavant en la consolidació d’un model turístic basat en la qualitat, la cooperació i la sostenibilitat. La iniciativa pretén que el conjunt del sector esdevingui part activa en la informació i acollida del visitant, reforçant així l’experiència turística global a la comarca.
Les empreses interessades poden inscriure’s a la sessió formativa a través del web oficial de turisme de la Cerdanya.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona