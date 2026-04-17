La Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà agraeix a la Cerdanya la Creu de Sant Jordi
La Generalitat ha premiat la profunditat històrica d’una tradició de cant a la vall que està vinculada a la formació des del s. XV
La Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà ha agraït públicament la concessió de la Creu de Sant Jordi i ha volgut tenir un record especial per totes les persones que han format part de la seva trajectòria, així com per les institucions i entitats que han donat suport al projecte al llarg dels anys a Puigcerdà i a tota la Cerdanya. Des de l'any 2010 la directora de la coral és Carme Baulenas.
Des de la coral han enviat un agraïment a la Cerdanya; "Les persones que actualment formem la Capella de Santa Maria de Puigcerdà volem expressar el nostre agraïment a tothom que ha fet possible el somni d'obtenir un guardó tan significatiu com és la Creu de Sant Jordi. Gràcies als cantaires de segles passats i als mestres de capella de la desapareguda església de Santa Maria, a les persones que van pensar que era important recuperar la Capella, a la gent de la Vila i de la comarca que des de la seva recuperació han sentit com a seva la Coral, a les institucions religioses i laiques, als ajuntaments de Cerdanya, a les directores i directors que s'han posat al capdavant de la formació i l'han fet caminar, als músics, a les antigues i els antics cantaires, a totes les persones que amb la seva mestria musical ens han acompanyat i a totes aquelles que han compartit treball i esforç i ja no hi son. A totes i tots, moltes gràcies!"
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha acordat atorgar la Creu de Sant Jordi a la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, tot destacant la seva llarga trajectòria en la promoció del cant coral i la música a la Cerdanya.
L’Executiu ha posat en valor que la formació, amb arrels històriques vinculades a la Capella de Santa Maria, va néixer centrada en la música sacra, però amb el temps ha ampliat el seu repertori i s’ha obert a nous estils musicals, adaptant-se a diferents sensibilitats i públics. La Generalitat també ha remarcat la profunditat històrica d’aquesta tradició coral al territori, amb referències que es remunten al 1454 i una activitat que es va mantenir fins a l’esclat de la Guerra Civil, quan la formació va desaparèixer.
L’Executiu ha subratllat igualment la capacitat de recuperació de la coral, que va reprendre l’activitat l’any 1997 i des d’aleshores ha esdevingut un punt de trobada cultural amb cantaires procedents tant de l’Alta Cerdanya com de la Baixa Cerdanya. Amb una presència activa en concerts, trobades i intercanvis, la formació ha contribuït a preservar i projectar una tradició musical arrelada al territori i a enfortir el teixit cultural del país.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora