Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cadàver a la BaellsCal MarcelinoLab_06Menú escolar6 restaurants recomanatsRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

La Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà agraeix a la Cerdanya la Creu de Sant Jordi

La Generalitat ha premiat la profunditat històrica d’una tradició de cant a la vall que està vinculada a la formació des del s. XV

Coral Capella de Santa Maria

Coral Capella de Santa Maria / ARXIU PARTICULAR

Puigcerdà

La Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà ha agraït públicament la concessió de la Creu de Sant Jordi i ha volgut tenir un record especial per totes les persones que han format part de la seva trajectòria, així com per les institucions i entitats que han donat suport al projecte al llarg dels anys a Puigcerdà i a tota la Cerdanya. Des de l'any 2010 la directora de la coral és Carme Baulenas.

Des de la coral han enviat un agraïment a la Cerdanya; "Les persones que actualment formem la Capella de Santa Maria de Puigcerdà volem expressar el nostre agraïment a tothom que ha fet possible el somni d'obtenir un guardó tan significatiu com és la Creu de Sant Jordi. Gràcies als cantaires de segles passats i als mestres de capella de la desapareguda església de Santa Maria, a les persones que van pensar que era important recuperar la Capella, a la gent de la Vila i de la comarca que des de la seva recuperació han sentit com a seva la Coral, a les institucions religioses i laiques, als ajuntaments de Cerdanya, a les directores i directors que s'han posat al capdavant de la formació i l'han fet caminar, als músics, a les antigues i els antics cantaires, a totes les persones que amb la seva mestria musical ens han acompanyat i a totes aquelles que han compartit treball i esforç i ja no hi son. A totes i tots, moltes gràcies!"

La directora de la coral, Carme Baulenas / ARXIU/A.G.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha acordat atorgar la Creu de Sant Jordi a la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, tot destacant la seva llarga trajectòria en la promoció del cant coral i la música a la Cerdanya.

L’Executiu ha posat en valor que la formació, amb arrels històriques vinculades a la Capella de Santa Maria, va néixer centrada en la música sacra, però amb el temps ha ampliat el seu repertori i s’ha obert a nous estils musicals, adaptant-se a diferents sensibilitats i públics. La Generalitat també ha remarcat la profunditat històrica d’aquesta tradició coral al territori, amb referències que es remunten al 1454 i una activitat que es va mantenir fins a l’esclat de la Guerra Civil, quan la formació va desaparèixer.

L’Executiu ha subratllat igualment la capacitat de recuperació de la coral, que va reprendre l’activitat l’any 1997 i des d’aleshores ha esdevingut un punt de trobada cultural amb cantaires procedents tant de l’Alta Cerdanya com de la Baixa Cerdanya. Amb una presència activa en concerts, trobades i intercanvis, la formació ha contribuït a preservar i projectar una tradició musical arrelada al territori i a enfortir el teixit cultural del país.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
L'estudi del desdoblament de la C-55 preveu construir una autovia seguint el traçat actual de la carretera que estigui a punt l'any 2030

Els Mossos ultimen l'operatiu per la mobilització reivindicativa del cap de setmana al Bages

Rosalía publica 'Lux (Complete Works)' en format digital amb una versió inèdita

On són els arbres monumentals a Catalunya? La nova app per descobrir-los i visitar-los

El Berguedà s'apunta al bikepacking: aquesta és la ruta que uneix història, paisatge, territori i ciclisme

Quevedo protagonitza una inesperada "fugida" en una entrevista amb Jordi Évole que ja és viral

Messi projecta construir tres cases per als seus fills a Castelldefels

El SEPE recorda: els dies cotitzats de més no es poden acumular per millorar la prestació per desocupació

Tracking Pixel Contents