Una fundació impulsa la creació d'una Universitat de Cerdanya
Mentalitat Nova crea un projecte transfronterer de formació amb Puigcerdà com a epicentre i tota la vall com a espai educatiu compartit, amb campus connectat, escola del conviure i facultat popular per a totes les edats
La Fundació Mentalitat Nova de Puigcerdà impulsa la creació d’una Universitat de Cerdanya (UdC) amb la voluntat d’obrir nous espais de formació i coneixement al territori, amb Puigcerdà com a epicentre però amb tota la Cerdanya, tant l’Alta Cerdanya com la Baixa, com a àmbit de referència i projecció. El projecte l'impulsen Mentalitat Nova com a eix central, amb també la Comunitat de Comunes Pirineus Catalans, l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Aveyron (ADPEP 12) i la plataforma de cooperatives del Pirineu Alticat.
El projecte neix amb la idea de vertebrar el territori a través de la formació transfronterera i de crear un espai estable que agrupi i impulsi iniciatives educatives entre els dos costats de la frontera. L’objectiu és enfortir els vincles entre la població cerdana mitjançant una estratègia comuna d’educació popular i superior, oberta a tothom a partir de 16 anys i sense límit d’edat. El projecte te un cost inicial de 147.000 euros amb una ajuda europea de 95.000 euros.
Segons la proposta, la Cerdanya encara arrossega una certa fragmentació malgrat experiències compartides com l’hospital transfronterer. En aquest context, la UdC vol contribuir a reduir aquesta distància i establir una cooperació més sòlida entre administracions, entitats d’economia social, el teixit públic i privat i els agents del territori, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i l’adaptació del territori als reptes socials, econòmics i ambientals del futur.
La iniciativa aspira a convertir la Cerdanya en un laboratori territorial de col·laboració educativa i ciutadana a escala pirinenca i europea, capaç d’afrontar transformacions com les transicions climàtiques o els canvis en el mercat laboral, alhora que reforça la cohesió entre les seves comunitats.
El projecte es desplega en diverses línies d’actuació. En primer lloc, es preveu la realització d’un estudi diagnòstic per detectar les necessitats formatives de la població, les empreses i les institucions, així com per anticipar les competències que seran necessàries en el futur. Aquest treball també inclourà una anàlisi de l’oferta formativa existent i la identificació de pràctiques innovadores que puguin servir de model, amb l’objectiu d’extreure recomanacions útils per al desenvolupament de la iniciativa.
En una segona fase, es proposa posar en marxa experiències pilot estructurades en tres eixos. D’una banda, un campus connectat inspirat en models com el de Font-Romeu, pensat per donar suport a estudiants de totes les edats que segueixen formació a distància però resideixen al territori. D’altra banda, una Escola del Conviure orientada a adults, centrada en competències personals i socials per millorar la convivència i el treball conjunt en entorns laborals i comunitaris. Finalment, una universitat popular oberta a joves a partir de 16 anys i a la població adulta, amb la mirada posada en una futura acreditació acadèmica i en la formació professional contínua.
La tercera línia d’actuació passa per consolidar aliances institucionals i definir l’estructura de la futura UdC, establint-ne la identitat, el model jurídic i econòmic i la xarxa de col·laboracions pedagògiques, públiques i financeres que en permetin el desplegament.
Amb aquesta proposta, la Fundació Mentalitat Nova vol situar la Cerdanya en el mapa de la innovació educativa i convertir-la en un espai pioner de formació compartida i cooperació transfronterera.
El projecte es presentarà oficialment en una jornada de llançament organitzada per la Fundació Mentalitat Nova el divendres 24 d’abril de 2026, de 10 del matí a 1 del migdia, a la seva seu de Puigcerdà. L’acte, cofinançat pel programa Interreg POCTEFA EsCaT, començarà amb una recepció a partir de dos quarts de 10 amb cafè o infusions de benvinguda. La trobada s’adreça especialment a entitats públiques i privades vinculades a la formació i l’educació del territori, i vol esdevenir un espai de debat sobre els reptes presents i futurs de la Cerdanya i les comarques veïnes. La inscripció prèvia és obligatòria.
