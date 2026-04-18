Oncomarxa: la Cerdanya se sensibilitza contra el càncer amb una nova prova d'esport solidari
La primera edició de la marxa reuneix 370 persones i recapta 740 euros per a pacients oncològics i les seves famílies
La Cerdanya ha viscut una jornada marcada pel compromís col·lectiu amb la celebració de la primera edició de l’Oncomarxa, una proposta que ha reunit 370 participants i ha aconseguit recaptar 740 euros destinats a accions de suport a persones amb càncer i les seves famílies. La iniciativa, integrada dins el Circuit de Curses Populars de la comarca, ha volgut anar més enllà de l’activitat esportiva per esdevenir un espai de sensibilització i comunitat.
Amb el lema “Avui és per tu, demà pot ser per mi”, la jornada ha connectat amb participants de totes les edats, que han pres part en un recorregut obert tant a corredors com a caminadors. L’ambient ha estat marcat per la participació i la solidaritat, en una cita que ha combinat esport i convivència, amb una samarreta commemorativa i un esmorzar final compartit.
Un dels moments més emotius ha estat el protagonisme dels usuaris del programa Oncofit de l’Hospital de Cerdanya, encarregats de donar el tret de sortida. La seva presència ha aportat un fort simbolisme a la jornada, situant les persones al centre de la iniciativa. “Gràcies per aquesta iniciativa, us podem dir que els usuaris del programa Oncofit hem trobat una nova família”, han expressat durant el pregó inicial.
La marxa també ha servit doncs per donar visibilitat a Oncofit, una proposta que promou l’activitat física com a eina terapèutica per a pacients oncològics. Aquest programa ofereix exercici supervisat i acompanyament professional amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida, afavorir l’autonomia i reforçar el benestar emocional durant i després dels tractaments.
El projecte incorpora una dimensió social, ja que una part de cada inscripció es destina a finançar activitats de suport impulsades per l’Associació Contra el Càncer de Girona. Aquest component solidari reforça la voluntat de continuïtat de la iniciativa, que ja treballa en una segona edició amb la mirada posada en ampliar la participació fins als 500 inscrits.
La primera Oncomarxa ha estat possible gràcies al treball conjunt del Consell Esportiu de la Cerdanya, l’Ajuntament de Llívia i l’Hospital de Cerdanya, amb el suport institucional i la implicació de voluntariat del territori, que han contribuït a fer realitat una jornada que vol consolidar-se al calendari comarcal. La marxa es va celebrar dissabte 11 d’abril a Llívia.
