Servei per carretera a la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Ripoll pel robatori de coure
Tècnics d'Adif treballen per resoldre la incidència
Redacció
Un robatori de cable de coure aquest dissabte a la matinada ha obligat a interrompre la circulació ferroviària de la línia R3 entre la Garriga i Ripoll. Tècnics d'Adif treballen per arreglar la incidència, però mentrestant hi ha servei alternatiu per carretera a tota la línia. De fet, les diverses obres a la línia ja obligaven a fer servei per carretera entre Ripoll i Puigcerdà, i a substituir el servei entre l'Hospitalet de Llobregat i Montcada Bifuració per l'R4.
