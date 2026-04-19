Una consulta a l'Alta Cerdanya definirà el nou nom del departament i la identificació amb Catalunya
Les tres opcions que es posaran a votació el mes de juny són l'actual Pirineus Orientals, Pirineus Catalans i Pirineus Mediterranis
L'Alta Cerdanya està cridada a votar el mes de juny el nou nom del departament. Ho farà entre tres opcions, de les quals tan sols una proposa la vinculació amb Catalunya. La presidenta del Consell Departamental, Hermeline Malherbe, i el vicepresident, Nicolas Garcia, han fet públic el balanç de les consultes ciutadanes impulsades aquest hivern per definir el futur nom del departament dels Pirineus Orientals. Les tres denominacions finalistes s’han recollit a partir de les trobades ciutadanes celebrades durant la passada tardor i hivern. Segons un primer sondeig, el 23% de les persones participants defensaven mantenir la denominació actual, mentre que el 49% es decantaven per una opció amb referència al terme “català”, amb Pyrénées Catalanes com a proposta principal, seguida de Pays Catalan i Catalunya Nord. Finalment, un 17% optaven per la denominació Pyrénées-Méditerranée, segons ha informat Ràdio Arrels.
El procés entra ara en la seva etapa determinant amb l’obertura d’una votació popular voluntària que se celebrarà de l’1 al 30 de juny. La ciutadania haurà de triar entre les tres opcions finalistes: Pyrénées-Orientales, que és l'actual, Pyrénées Catalanes o Pyrénées-Méditerranée.
Podran participar-hi totes les persones majors de 18 anys residents al departament. La consulta es podrà fer per correu postal, de manera presencial a les Maisons Sociales de Proximité de Perpinyà i altres municipis del territori, o bé a través del vot electrònic. El sistema inclourà dispositius de control per assegurar la fiabilitat del procés i evitar duplicitats.
En paral·lel, diverses entitats del teixit associatiu català han acordat impulsar una campanya de suport a l’opció Pyrénées Catalanes de cara a la consulta del mes de juny, en un context en què el debat sobre la identitat territorial pren protagonisme.
Amb aquesta votació, el departament obre la porta a una possible redefinició simbòlica del seu nom, fruit d’un procés participatiu que ha mobilitzat la ciutadania durant els darrers mesos.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- Detenen cinc homes, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb el crim de l'home que va ser trobat mort a casa seva a Balsareny
- Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca
- El sopar solidari d'Althaia supera expectatives: 454 persones es comprometen amb el centre per la nova sala d'hemodinàmica