La Molina: "gràcies per aquesta temporada històrica"
L'estació cerdana de Ferrocarrils s'acomiada dels esquiadors en un vídeo emotiu amb els treballadors agraïnt els petits moments amb els aficionats
L’estació de la Molina ha posat punt final a la temporada d’hivern amb un missatge d’agraïment als milers d’esquiadors que hi han passat els darrers mesos, en una campanya que el complex ha qualificat d’històrica tant per les abundants nevades com per l’afluència de visitants.
El comiat s’ha fet a través d’un vídeo difós a les xarxes socials, en què diversos treballadors de l’estació prenen la paraula per valorar una temporada excepcional i reconèixer el paper dels usuaris. “Tanquem una temporada històrica, de rècord, com feia anys que no vivíem”, expressen, tot destacant que els bons resultats no haurien estat possibles sense la complicitat del públic.
Amb un to proper i emotiu, el vídeo recull petites escenes i moments quotidians que han marcat la campanya: des de les cues als remuntadors fins a les jornades de neu compartides. “Gràcies pel bon rotllo, per fer cua amb un somriure, per les guerres de neu”, assenyalen els treballadors, que també evoquen detalls com “les creps de Nutella”, “cada cafè” o “cada bon dia” intercanviat amb els visitants.
El missatge posa en valor tant els esquiadors habituals com els visitants ocasionals i el mateix equip humà de l’estació. “Gràcies per confiar en nosaltres, per matinar amb vosaltres i per cada dia compartit”, afegeixen, en un reconeixement col·lectiu que abraça tots els qui han format part de la temporada.
La Molina subratlla que l’elevada qualitat de la neu i les bones condicions meteorològiques han estat clau per assolir uns registres que feia temps que no es veien, consolidant l’estació com un dels referents del Pirineu.
El vídeo conclou amb un missatge obert de futur, en què l’estació es torna a citar amb els seus usuaris més enllà de l’hivern: “Gràcies per ajudar-nos a viure intensament una temporada històrica i espectacular. Ens veiem aquest estiu”. El vídeo es pot veure a les xarxes socials de l'estació. https://www.facebook.com/lamolina.cat
Xifres de rècord
La temporada d’hivern a les estacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s’ha tancat amb resultats rècord dins del conjunt del domini Pirineu365, que ha sumat 1.018.801 visitants.
En aquest marc, La Molina ha estat un dels principals impulsors del creixement, assolint una xifra històrica de 401.283 esquiadors. Algunes jornades han superat els 12.000 usuaris, i l’estació ha mantingut l’activitat durant 124 dies amb la totalitat del domini esquiable obert, fet que consolida el seu paper com a referent de l’esquí al país.
Els bons resultats s’expliquen sobretot per les nevades abundants des de l’inici fins al final de la temporada, que han garantit condicions molt favorables durant mesos. En el cas de La Molina, els 71 quilòmetres de pistes i les 66 rutes disponibles han permès una oferta àmplia, adaptada tant a famílies com a esquiadors més avançats.
A més, la renovació integral del refugi del Niu de l’Àliga ha reforçat l’aposta per un model d’estació oberta tot l’any, amb especial atenció a la sostenibilitat, l’accessibilitat i la diversificació d’activitats més enllà de la neu.
