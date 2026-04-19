“Volem convertir la perifèria en centre”: neix el projecte per crear la Universitat de Cerdanya
La responsable de la Fundació Mentalitat Nova, Úrsula Voghts, impulsa la UdC amb tres eixos formatius, Escola del Conviure, universitat popular i campus connectat, que vol reforçar la cohesió educativa i social a la comarca a partir del 2027
La Fundació Mentalitat Nova de Puigcerdà lidera un projecte per impulsar la creació de la Universitat de Cerdanya (UdC), una iniciativa que neix amb la voluntat de reforçar la cohesió territorial i la cooperació transfronterera a la comarca. La proposta, encara en fase de definició, es planteja com un espai de formació oberta i innovadora amb la mirada posada a connectar els dos costats de la frontera.
Segons la responsable de la fundació, Úrsula Voghts, el projecte parteix d’una diagnosi clara: la persistència d’una frontera administrativa que continua condicionant les relacions socials, econòmiques i educatives a la Cerdanya. “Hi ha una frontera d’estat que no tindria per què separar tant com separa, però separa bastant”, afirma, tot assenyalant que la comarca pateix una doble centralitat cap a Barcelona i Girona, en el cas català, i cap a Tolosa i Perpinyà en el cas francès, fet que contribueix a una certa sensació de perifèria.
Davant d’aquesta realitat, el projecte planteja un canvi de perspectiva. “La idea és convertir la perifèria en centre”, resumeix Voghts, amb l’objectiu de situar la Cerdanya com a espai de referència en cooperació educativa i social, aprofitant experiències prèvies com l’Hospital Transfronterer.
La Universitat de Cerdanya s’estructuraria inicialment a partir de tres grans pilars. El primer és l’Escola del Conviure, orientada a la formació en habilitats personals i socials. “Formar la persona en la relació humana, facilitar la convivència, acceptar la diversitat i saber dialogar amb el diferent”, explica Voghts, que defensa una educació vinculada també a l’entorn natural privilegiat del territori.
El segon eix seria una universitat Popular oberta a joves i adults sense requisits previs d’accés. L’objectiu és oferir conferències i formacions de caràcter ampli que, amb el temps, puguin evolucionar cap a itineraris amb reconeixement acadèmic i professional.
El tercer pilar seria la creació d’un Campus Connectat inspirat en models com el de Font-Romeu. “Donar suport als estudiants que estudien a distància i oferir-los un espai d’acompanyament pedagògic”, detalla Voghts, que també planteja combinar aquest suport amb activitats presencials, jornades temàtiques i trobades amb professorat universitari per reforçar el component vivencial dels estudis.
La proposta també vol aprofitar el potencial del territori com a espai educatiu vinculat a l’entorn natural i a la convivència. En aquest sentit, Voghts defensa una formació més integral i arrelada: “No es tracta només d’aprendre coneixements, sinó de formar persones en la relació humana, la convivència i el respecte a la diversitat”, una filosofia que es vol concretar en activitats formatives, experiències compartides i nous espais d’aprenentatge al conjunt de la Cerdanya.
El projecte, finançat en el marc europeu, té com a horitzó temporal l’octubre del 2027. Fins aleshores, s’han definit tres fases de treball: la realització d’un estudi de necessitats formatives del territori, el desenvolupament de proves pilot dels tres eixos i la consolidació d’aliances institucionals i econòmiques. “Fundar una universitat no ho farem sols; necessitem pactes, universitats i també finançament. En aquest sentit, la Fundació Mentalitat Nova actua com a entitat coordinadora d’un consorci que integra actors dels dos vessants de la frontera. Hi participen la Communauté de Communes Pyrénées Catalanes, l’associació Pep Dus, així com entitats associades com el Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans i l’associació Alticat, vinculada a l’economia social i solidària".
Pel que fa a la ubicació física, "el projecte encara no ha definit seu. El plantejament no és establir dos espais complementaris a banda i banda de la frontera sinó crear un espai compartit, en un sol edifici, amb Puigcerdà com a possible punt central de referència, a veure si les institucions s'ofereixen...". L’objectiu, segons Voghts, és que la futura universitat esdevingui un instrument real de connexió entre comunitats i no pas una estructura limitada per les divisions administratives actuals.
