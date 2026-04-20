L'Associació del Concurs de Gossos de Pastura d'Osseja guanya el Cerdà de l'Any 2025
L'entitat rep el guardó per la seva tasca en la preservació de la tradició ramadera i cultural de la Cerdanya
L'Associació del Concurs de Gossos de Pastura d'Osseja ha guanyat el títol de Cerdà de l'Any 2025. Aquesta entitat, fundada el 1985, organitza cada any el concurs de gossos pastors de treball amb ovelles, que se celebra l'últim diumenge de juliol, així com La Marxa dels Contrabandistes, que té lloc un diumenge de juny al voltant de la data de Sant Pere. L'entitat ja va ser finalista l'any 2023.
L'Associació reuneix una vintena de membres, homes i dones de diverses edats i pobles de la Cerdanya, amb l'objectiu de mantenir la tradició de la ramaderia i el treball amb gossos pastors. El concurs, que s'ha celebrat anualment des de la seva creació, ha esdevingut una jornada destacada en la qual ramaders i gossos mostren les seves habilitats. La marxa, en canvi, rememora el passat del contraban a la comarca, tot fent participar la comunitat en una ruta per camins històrics.
El títol de Cerdà de l'Any reconeix el treball de l’Associació en la preservació i difusió de la cultura de la pastura i el treball en el medi rural. Aquest guardó posa en relleu la tasca de les petites associacions en la vida del territori i en el manteniment de les tradicions.
El premi Cerdà de l'Any arriba aquest 2025 a la seva 40a edició, consolidat com una de les distincions més importants de la Cerdanya. El seu objectiu és reconèixer la feina altruista de persones i col·lectius que treballen per al benefici del territori. En edicions anteriors, han estat guardonats projectes i figures com els Bombers Voluntaris de Puigcerdà, el Carnestoltes tradicional de Bellver, la Fundació Adis o el músic Pep Lizandra, entre altres.
Des de la seva primera edició, l’any 1985, els guardonats han estat figures i col·lectius diversos que han enriquit la vida cultural, social i esportiva de la Cerdanya. Alguns dels premiats són: el Patronat del Museu (1985), la Revista RUFACA (1986), els Jocs Florals de Cerdanya (1987), l’Institut d’Estudis Ceretans (1988), Lluís Esteva (1989), les Germanes de l'Hospital (1990), els Cossos de Bombers (1992), Jordi Pere Cerdà (1993), Jean Louis Blanchon (1994), Les Camilleres (1995), Sebastià Bosom i Isern (1996), Margarida Giralt (1997), Salvador Torrent i Masip (1998), José Antonio Hermida (1999), Josep Egozcue Cuixart (2000), Joan Pous i Porta (2001), la Fundació ADIS (2002), l’Escola Vedruna (2003), l’Associació de Criadors de Cavalls de Cerdanya (2004), el GRAHCC (2005), Joaquim Bosom i Soler (2006), el Club de Gel Puigcerdà (2007), les Mestresses de casa de Ger (2008), Rosa Aguilar Puigcerver coneguda com “Semproniana” (2009), Killian Jornet (2010), la Fundació Tallers de la Cerdanya (2011), la Trobada d’acordeonistes de la Molina (2012), Mercè Marty (2013), el Club Poliesportiu Puigcerdà (2014), els Xicolaters Palau de Cerdanya (2015), Germain Malé (2016), el Carnestoltes tradicional de Bellver de Cerdanya (2017), l’Associació l’ÀLIGA (2018), Monique Guerrero (2019), el Cos de Bombers Voluntaris de Puigcerdà (2020), el Grup de Recerca de Cerdanya (2021), Josep Lizandra i Micó (2022), la Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà (2023) i la Cooperativa Incorpora’m (2024).
L’entrega del premi s’ha celebrat aquest diumenge 19 d’abril en una gala a Prats i Sansor, on l'Associació ha rebut el reconeixement per la seva tasca en la preservació de la cultura cerdana i la seva rellevància per a les generacions futures.
Amb aquest guardó, l’Associació del Concurs de Gossos de Pastura d'Osseja veu refermada la seva tasca en la preservació de la cultura cerdana i la seva influència per a les generacions futures.
