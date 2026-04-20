Sobiranies al Pirineu: Un cicle de jornades per repensar el futur dels pobles del Cadí
Berguedà, Cerdanya i Alt Urgell acolliran debats sobre alimentació, cultura, cures, energia i economia als territoris de muntanya
El projecte Betula, iniciativa de dinamització comunitària i promoció local dels pobles del Cadí-Moixeró, impulsa un nou cicle de jornades sota el títol “Sobiranies dels pobles de muntanya: Experiències inspiradores per avançar cap a un futur digne al Pirineu”. L'objectiu d'aquest cicle és generar espais de diàleg entre iniciatives locals i la població dels territoris rurals i de muntanya per reflexionar sobre com construir sobiranies en àmbits clau com l'alimentació, la cultura, les cures, l'energia i l'economia.
A través d’aquest cicle, que es desenvoluparà entre els mesos d'abril i maig, es posarà en relleu les experiències que ja estan transformant el territori mitjançant pràctiques col·lectives, sostenibles i arrelades. Es tracta d’una oportunitat per a la ciutadania de les comarques del Berguedà, Cerdanya i Alt Urgell de conèixer i intercanviar idees sobre solucions locals que afavoreixin la sobirania dels pobles i les seves comunitats.
La primera sessió tindrà lloc el 16 d’abril a Guardiola de Berguedà, amb una jornada dedicada a la sobirania alimentària. Es compartiran experiències sobre la producció local, el consum directe i la cooperació entre productores per afavorir l'autosuficiència alimentària, eliminant intermediaris en la cadena de subministrament.
La següent trobada serà el 30 d’abril a Montellà i Martinet, a la Cerdanya, centrada en la sobirania energètica. En aquesta jornada es presentaran models comunitaris de gestió de l’energia i estratègies per aprofitar els recursos locals de manera sostenible.
El cicle continuarà el 8 de maig a Saldes (Berguedà), on es parlarà de la sobirania cultural, destacant la cultura com a eina de cohesió i transformació dels pobles. A la sessió, es debatrà com la cultura pot ser una força arrelada als territoris que impulsi el seu desenvolupament i identitat.
El 14 de maig a Bagà (Berguedà) es tractarà la sobirania de cures, posant en valor les pràctiques col·lectives de sosteniment de la vida, especialment en els àmbits de salut i benestar de les persones, amb una mirada comunitària i solidària.
Finalment, el 21 de maig a la Seu d’Urgell (Alt Urgell) es clourà el cicle amb una jornada sobre sobirania econòmica. Aquesta sessió se centrarà en alternatives econòmiques per als pobles, més enllà del turisme, amb un enfocament en el cooperativisme i l’economia social i solidària com a models per garantir un futur més just i autònom.
Per participar en les jornades, es recomana la inscripció prèvia a través del correu electrònic betula@larada.coop o al telèfon 623 611 211. En cas de dificultats per accedir a alguna de les sessions, l'organització ofereix facilitats de mobilitat per garantir que ningú es quedi fora de la conversa.
Aquest cicle de jornades ofereix una gran oportunitat per repensar el futur dels pobles de muntanya, compartint experiències i creant xarxes per avançar cap a un territori més autosuficient i sostenible.
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys