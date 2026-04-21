Una persona atesa pel SEM i tot un edifici confinat en un incendi a Puigcerdà
Els Bombers van treballar en el foc en la cuina d'un pis d'un bloc del carrer Pirineus
Manresa
Un incendi a Puigcerdà ha causat que una persona hagi hagut de ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els fets han tingut lloc aquest dilluns a les 20.16 hores, a un bloc de pisos del carrer Pirineus. La cuina d'un dels pisos es va incendiar, requerint la intervenció del cos de Bombers de la Generalitat, que hi va enviar cinc dotacions.
Els veïns de l'edifici de tres pisos mes la planta baixa es van haver de quedar-se confinats als seus habitatges, per la seva seguretat, fins que el cos d'emergències hagués extingit l'incendi. Una vegada apagades les flames, van ventilar el pis afectat i les escales i es van retirar a parc.
