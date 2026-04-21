Puigcerdà revisita el seu passat medieval amb un seminari sobre el Regne de Mallorca al Pirineu
Una desena d’historiadors analitzaran el paper de la Cerdanya entre els anys 1276 i 1344 en una jornada oberta al públic
Puigcerdà acollirà el proper 16 de maig el seminari “El Pirineu en temps del Regne de Mallorca (1276-1344)”, una proposta que s’emmarca en la commemoració dels 750 anys de la fundació del Regne de Mallorca. La jornada tindrà lloc a la sala Sebastià Bosom de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya i serà d’entrada lliure.
El seminari reunirà una desena de ponències a càrrec d’especialistes procedents de Catalunya, França i els Estats Units, que abordaran diferents aspectes de la presència i influència d’aquest regne al territori pirinenc. L’activitat s’allargarà durant tot el dia i està oberta tant a públic especialitzat com general.
Un període clau per a la Cerdanya
La creació del Regne de Mallorca va ser fruit de les decisions successòries de Jaume I el Conqueridor, que l’any 1276 va dividir els seus dominis i va donar lloc a una monarquia amb una configuració territorial singular. Tot i la seva projecció marítima, el regne també va tenir una presència destacada al Pirineu.
En aquest context, la Cerdanya va quedar integrada dins les seves fronteres, en un període que es considera un dels moments més rellevants de la història medieval del comtat i de la mateixa Puigcerdà, que n’era la capital.
Exposició i col·laboració institucional
Durant la jornada també es recuperarà l’exposició “Quan érem Mallorca. Geopolítica, economia i vida quotidiana a la Cerdanya entre els segles XIII i XIV”, que ja es va poder veure mesos enrere al mateix arxiu.
El seminari està organitzat per l’Institut de Recerca en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Cerdanya, la Universitat d’Andorra i l’Ajuntament de Puigcerdà.
Un programa per aprofundir en el període mallorquí
La jornada començarà a les 9.15 h amb l’obertura institucional, i tot seguit, a partir de les 9.30 h, s’iniciaran les ponències amb una intervenció de Carles Gascón Chopo sobre els monarques del Regne de Mallorca. Al llarg del matí també es tractaran qüestions com la realitat política d’Andorra al segle XIV, amb Cristina Yáñez de Aldecoa, i el paper de figures històriques com Violant d’Hongria, en una ponència a càrrec de Claire Ponsich.
Després de la pausa d’esmorzar, el programa continuarà amb intervencions sobre literatura medieval i fonts documentals, amb aportacions de Miquel Adroher i Elena de la Cruz Vergari, abans d’un espai de debat.
La sessió de tarda, que s’iniciarà a les 15.30 h, se centrarà en aspectes econòmics i territorials, com l’explotació de recursos naturals a la Cerdanya o el comerç transfronterer, amb ponències de Laura de Castellet i Margault Coste-Hequet. També hi haurà una intervenció de Claude Denjean, encara pendent de títol definitiu.
Després d’una nova pausa, el tram final de la jornada inclourà una ponència en anglès d’Elizabeth Comuzzi sobre el comerç i la indústria tèxtil a Puigcerdà, així com una intervenció d’Olivier Poisson sobre arquitectura al temps de Jaume II de Mallorca.
La jornada es tancarà amb una presentació de fonts documentals a càrrec d’Erola Simon Lleixà, directora de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, abans de la cloenda prevista a les 19.40 h.
