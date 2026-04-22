Els ramaders demanen mesures "eficients" contra el llop, que titllen de "letal"
El sector evidencia "preocupació" davant l'arribada de l'animal, ja que a Cantàbria ha provocat uns 3.000 atacs al bestiar durant el 2025
ACN
El sector ramader demana mesures "eficients" per fer front i gestionar la tornada del llop a Catalunya, tenint en compte que s'han produït "atacs recurrents" en diverses explotacions. Així ho ha dit aquest dimecres Guillem Pastoret, portaveu de l'organització d'una jornada d'aquest tema celebrada a Prullans (Cerdanya) i que ha reunit mig centenar de persones. Per la seva banda, el president de l'Associació Catalana de Criadors d'Oví de Raça Xisqueta (ACOXI), Xavier Ribera, ha afirmat que "el llop és letal" perquè, ha afegit, "ataca per matar". Durant la trobada, els ramaders han pogut compartir la seva "preocupació" davant l'arribada d'aquest animal, tenint en compte que a Cantàbria ja ha provocat uns 3.000 atacs al bestiar durant el 2025.
La jornada anava dirigida especialment als ramaders i les entitats que representen el sector a banda i banda del Pirineu. Pastoret ha explicat que feia "molts anys" que no hi havia constància de la presència del llop en aquesta zona i que ara, un cop ha tornat, consideren que pot tenir "una afectació molt greu" sobre la ramaderia extensiva. Així, ha afirmat que provocar una davallada de l'activitat, la qual pot arribar, fins i tot, a una pèrdua d'explotacions. De fet, ha detallat que l'animal ja és present a les comarques de muntanya, com ara l'Alt Pirineu, la Catalunya Central i les comarques gironines.
Davant d'aquesta situació, demanen més suport per part de la Generalitat i que es concedeixin "indemnitzacions justes, àgils i generoses" quan es produeixin atacs al bestiar. "Amb aquest tema dels depredadors i, específicament del llop, que és una amenaça creixent i que la tenim a sobre, l'administració s'ha de posar les piles i ha de canviar el ritme", ha argumentat Pastoret. També ha assegurat que les explotacions no estan preparades per fer-hi front i que cal "un canvi de rumb important, ràpid, i amb recursos suficients".
Per la seva banda, el president d'ACOXI ha afirmat que les mesures i controls aplicats en el projecte de reintroducció de l'os no han estat "eficients" i que per això tenen "por" davant els efectes que tindrà l'arribada del llop. Així, creu que els atacs "són molt més letals perquè ataquen en grup, amb la llopada". A més, ha volgut deixar clar que el nombre d'exemplars anirà a més i que l'any passat ja se'n va detectar la presència d'onze individus diferents a Catalunya.
En aquest sentit, Luis Miguel García, representant de la Unió Nacional d'Associacions del Sector Primari Independents (UNASPI), ha defensat la necessitat de tenir "un pla de gestió real" del llop, que compti amb la implicació de les administracions públiques i que s'adapti a cada territori. "Els ramaders som els principals conservacionistes de l'espècie. No podem posar-nos-hi de costat", ha conclòs, tot indicant que necessiten ajudes per poder adoptar diverses mesures de protecció.
García ha detallat que en cinc anys s'han triplicat el nombre d'atacs provocats pel llop a Cantàbria, passat de poc més d'un miler el 2021 a gairebé tres mil durant l'any passat. També ha afirmat que aquesta és la regió amb més "creixement exponencial" de l'espècie. Finalment, ha apuntat que tot i que són conscients que cal conviure amb aquest animal, s'ha de trobar un "equilibri" per garantir també la pervivència de la ramaderia extensiva.
Finalment, el director de la Federació Pastoral d'Arieja, Christophe Cambou, ha explicat que temen l'arribada del llop a França, ja que el veuen com "una amenaça més gran que l'os". Així, ha estat contundent en afirmar que no volen que aquest animal s'instal·li a l'Arieja i ha defensat, més enllà de les mesures de protecció del bestiar, que es pugui disparar al llop.
