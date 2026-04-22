National Geographic ho te clar: el Pirineu de Lleida és el millor destí natural de l'estat
Segons la publicació els paisatges pirinencs de la demarcació com els de la Cerdanya i l'Alt Urgell amb valls, boscos, cims i llacs son dels espais més ben conservats d’Europa
El Pirineu de Lleida ha estat reconegut com la millor destinació natural de tot l’Estat en el marc de la IV edició dels premis dels lectors de la revista Viajes National Geographic. El guardó, decidit per votació popular, posa en valor la riquesa paisatgística del territori i la seva aposta per un model turístic sostenible i de qualitat.
Segons ha destacat la publicació, els paisatges del Pirineu lleidatà —amb les seves valls, boscos, cims i llacs— constitueixen “un dels espais naturals més ben conservats d’Europa”, a més de ser un escenari idoni per a la pràctica d’activitats a l’aire lliure durant tot l’any.
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha assegurat que aquest reconeixement “consolida el lideratge de la destinació com un referent del turisme de natura”. En aquest sentit, ha remarcat que el premi és fruit “del treball conjunt de tot el sector turístic”, que ha apostat per la sostenibilitat, la qualitat i l’autenticitat.
Serrano també ha posat en relleu alguns dels principals atractius del territori, com el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu o el Parc Natural del Cadí-Moixeró, així com diverses propostes d’ecoturisme com els banys de bosc, les experiències d’ornitologia o la brama del cérvol. Tot plegat, ha dit, es complementa amb una oferta cultural i gastronomia que enriqueix l’estada dels visitants.
Per la seva banda, el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha valorat molt positivament el guardó i ha afirmat que “ens anima a continuar treballant en la mateixa línia, apostant per un model turístic responsable”. Alegre ha subratllat que l’objectiu és atraure un visitant conscient que valori els espais naturals, la cultura i la població local, amb la voluntat de “fer de Lleida el millor lloc per viure, ara i en el futur”.
El responsable turístic ha afegit que el reconeixement dels lectors és especialment rellevant perquè reflecteix l’experiència directa dels visitants i reforça l’estratègia de promoció del territori.
