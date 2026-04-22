Woman Rocks: La Cerdanya acull una trobada d'emprenedoria per a dones
Després de passar per ciutats com Barcelona, Madrid o Palma, l’esdeveniment arriba a Puigcerdà amb la voluntat de donar visibilitat al talent femení local i generar oportunitats de creixement
La Cerdanya serà l’escenari aquest divendres 24 d’abril d’una nova edició del Woman Rocks, una iniciativa consolidada que té com a objectiu promoure l’emprenedoria femenina, el lideratge i la creació de xarxes professionals al territori. Després de passar per grans ciutats com Barcelona, Madrid o Palma, l’esdeveniment arriba a la comarca amb la voluntat de donar visibilitat al talent femení i generar noves oportunitats de creixement personal i professional.
La jornada, que tindrà lloc a la Sala Pilar Prim de Puigcerdà, està coorganitzada pel Consell Comarcal de la Cerdanya, Woman Rocks i Empresariat Cerdanya, amb el suport d’institucions i entitats locals. L’acte reunirà dones emprenedores tant de la comarca com d’altres punts del país en un espai pensat per compartir experiències i establir connexions.
L’arribada del Woman Rocks s’emmarca també en l’estratègia de posicionament de la Cerdanya com a destí MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), reforçant el potencial del territori per acollir esdeveniments professionals i congressos.
El programa inclourà ponències inspiradores, espais de networking i una taula rodona amb protagonistes del territori. Entre les intervencions destacades hi ha la ponència inaugural de Nadia Nemer, centrada en l’emprenedoria en clau femenina. També hi participaran la doctora Núria Roure, que abordarà la importància del descans en el rendiment professional; Sònia Márquez, que posarà el focus en el valor de les relacions en els negocis; Lena de Pons, que parlarà del paper de les xarxes socials en el creixement empresarial; i Laura Encina, amb una intervenció dedicada a les finances.
Un dels moments centrals serà la taula rodona “Dones i punt”, amb la participació de quatre referents de la comarca: Anna Òdena, Victòria Villa, Alba Escribano i Mireia Vila. Les participants compartiran experiències vinculades al lideratge, l’emprenedoria i el desenvolupament professional des del territori.
Amb aquesta nova edició, el Woman Rocks es consolida com molt més que un esdeveniment puntual: esdevé un espai d’inspiració, aprenentatge i connexió que fomenta la creació de comunitat i impulsa el talent femení. La jornada vol oferir eines, idees i motivació a totes aquelles dones que volen fer un pas endavant en el seu camí professional, alhora que reivindica el paper de la dona en el món empresarial.
