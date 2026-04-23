Els Parcs del Cadí-Moixeró i l’Alt Pirineu estrenen ecocomptadors per saber quanta gent hi entra
L’instrument, impulsat pel Patronat de Turisme de Lleida, permetrà millorar la gestió de l’afluència de visitants als espais naturals i fomentar el turisme sostenible
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha començat a desplegar una xarxa de 84 ecocomptadors en diversos espais naturals de la demarcació per monitoritzar la càrrega turística i garantir la sostenibilitat dels parcs naturals. Entre els principals àmbits d’aquest projecte destaca el Parc Natural del Cadí-Moixeró i el Parc Natural de l’Alt Pirineu, dues de les zones més visitades del territori lleidatà, que rebran dispositius per controlar tant l'afluència de persones com de vehicles.
Aquesta mesura forma part del projecte Naturalment Lleida, finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea, i té com a objectiu millorar la gestió sostenible del turisme a la comarca. Els ecocomptadors instal·lats als parcs del Cadí-Moixeró i de l'Alt Pirineu recolliran dades en temps real sobre la quantitat de visitants i la distribució de fluxos al llarg del temps, amb l’objectiu de garantir una millor distribució de l'afluència turística i evitar la sobrecàrrega d'alguns punts sensibles dels parcs.
Aquest sistema de monitorització es va presentar oficialment al pàrquing del Prat de Pierró, al parc d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, on també es va explicar que els 66 ecocomptadors destinats a comptabilitzar persones es complementaran amb altres 18 per mesurar el pas de vehicles. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, va destacar la importància de comptar amb dades reals i objectives per gestionar millor els espais naturals: “Ara sabrem amb exactitud quantes persones accedeixen als nostres parcs i com evolucionen els fluxos turístics al llarg del temps”, va explicar Serrano.
Aquesta actuació, que ha suposat una inversió de 270.000 euros, busca promoure un model de turisme sostenible i regeneratiu alineat amb el Pla Estratègic de Turisme del Pirineu i les Terres de Lleida. A més dels parcs del Cadí-Moixeró i de l’Alt Pirineu, el projecte inclou altres iniciatives turístiques de la comarca, com la Ruta dels Llacs, la Ruta del Sió i les Vies Blaves del Segre i del Cardener, que també comptaran amb ecocomptadors per monitoritzar els fluxos de visitants.
Lluís Florit, director del Parc Nacional d'Aigüestortes, va destacar que l’ús de dades reals facilitarà l’aplicació de mesures de conservació més eficients, com la vigilància ambiental i la limitació d'accessos, contribuint així a la preservació dels ecosistemes naturals. La monitorització precisa permetrà gestionar millor les zones més vulnerables dels parcs, afavorint la sostenibilitat i garantint un turisme més respectuós amb el medi ambient.
Un dels elements més innovadors d’aquesta iniciativa és la plataforma de visualització de dades, que permetrà als responsables del projecte accedir a tota la informació sobre l’afluència de visitants, generar informes automàtics i analitzar tendències a llarg termini. Això facilitarà la presa de decisions basades en dades concretes i millorarà l’eficiència de la gestió turística.
Amb aquesta nova infraestructura, els parcs del Cadí-Moixeró i de l'Alt Pirineu podran consolidar-se com a exemples de turisme responsable, on la preservació de la natura i la qualitat de l’experiència turística són les prioritats.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió