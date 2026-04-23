Empresariat Cerdanya alerta de les pèrdues d'un curs sense colònies
El turisme escolar pot arribar a suposa el 60% de la facturació anual de les empreses del sector
L’entitat Empresariat Cerdanya ha expressat la seva gran preocupació per l’impacte que la situació actual de les sortides escolars pot tenir sobre el sector turístic i d’activitats de lleure al Pirineu, especialment a la comarca de la Cerdanya. Aquesta problemàtica, originada per la reivindicació del professorat de no participar en sortides extraescolars als centres educatius de Catalunya, ja està provocant una davallada significativa de reserves a les cases de colònies, amb conseqüències greus per a l’economia local.
Segons dades del sector, el turisme escolar és una de les fonts més importants d'ingressos per a moltes empreses de turisme actiu a la comarca, arribant fins a un 60% de la facturació en alguns casos. Aquesta situació pot afectar directament entre 1.000 i 1.500 llocs de treball al Pirineu, una xifra que reflecteix la importància d’aquest tipus de turisme per a la supervivència de molts negocis locals.
L’impacte no es limita només als sectors directament implicats en el turisme escolar, com les cases de colònies, sinó que també afecta de manera indirecta altres activitats econòmiques com el transport (empreses d’autocars), la restauració, els allotjaments turístics i activitats complementàries com l’esquí, l’equitació o els esports d’aventura. La paralització o reducció de sortides escolars genera un efecte dominó que afecta a tot un ecosistema econòmic.
Des d'Empresariat Cerdanya, que engloba empreses, autònoms i emprenedors de diversos sectors com el turisme de lleure, restauració, allotjaments i altres serveis, s'ha posat de manifest la gravetat de la situació. La cancel·lació de sortides escolars pot paralitzar una àmplia xarxa d’activitat econòmica a la comarca, afectant també al comerç especialitzat i als proveïdors de productes i serveis.
Tot i entendre les motivacions darrere de les reivindicacions del sector educatiu, l’entitat subratlla la necessitat d’arribar a acords que evitin aquests efectes col·laterals sobre el teixit empresarial local. En aquest sentit, s’han mantingut contactes amb el Departament d’Educació, en coordinació amb les cases de colònies, així com amb el Departament d’Empresa i Treball, per traslladar la preocupació del sector i buscar solucions.
L'alerta de Empresariat Cerdanya és clara: si no s’arriba a una solució, moltes empreses es veuran obligades a explorar nous mercats per sobreviure. Tot i això, el turisme escolar continua sent un pilar clau per a l’activitat econòmica de la comarca, ja que ajuda a desestacionalitzar l’ocupació i a mantenir una activitat constant durant els dies laborables (de dilluns a divendres).
L’entitat expressa l’esperança que es pugui arribar a un acord que beneficii el present i futur del territori, així com els sectors implicats, per tal de garantir la sostenibilitat econòmica de la comarca i evitar greus conseqüències a nivell laboral i econòmic. La Cerdanya confia en que aquest conflicte es pugui resoldre de manera que es protegeixin tant els drets del professorat com la continuïtat del sector turístic i de lleure al Pirineu.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió