Puigcerdà inicia un Sant Jordi amb dos espais temàtics i aprofitant el matí pel temor als ruixats de tarda
Una vintena d'entitats es fan seu el Passeig 10 d'Abril mentre els floristes i llibreters es concentren a la plaça Santa Maria
Puigcerdà ha posat en marxa la programació de Sant Jordi, que un any més es reparteix en dos espais principals del municipi: la plaça Santa Maria i el passeig 10 d’Abril. La proposta combina la presència de parades tradicionals amb activitats culturals i participatives al llarg de tota la jornada. Molts veïns aproiten les estones lliures al matí entre la feina i els encàrrecs pel temor que, com ha passat en els últims anys, els ruixats de tarda trenquin la diada i buidin els carrers abans d'hora.
A la plaça Santa Maria s’hi concentren les llibreries i floristeries, que ocupen pràcticament tot l’espai central. En paral·lel, el passeig 10 d’Abril acull les associacions i els col·legis, amb la participació d’una vintena d’entitats educatives i socials del territori, a més de parades de llibres i flors.
Jocs reciclats, dansa i castells
Les parades estaran obertes de deu del matí a vuit del vespre, convertint el centre de Puigcerdà en l’epicentre de la celebració.
El programa es completa amb diverses activitats culturals i lúdiques. A les quatre de la tarda s’iniciarà el parc de jocs reciclats al passeig 10 d’Abril, que s’allargarà fins a les set del vespre. Mitja hora més tard, a les dos quarts de sis de la tarda, tindrà lloc la tradicional xocolatada.
A les sis de la tarda, l’Espai Campanar acollirà l’actuació del grup de dansa jove Dansart de Cerdanya, mentre que a les dos quarts de set de la tarda la colla castellera oferirà un assaig obert al passeig 10 d’Abril.
A les set del vespre serà el torn dels combos de l’Escola Municipal de Música Issi Fabra, que oferiran una actuació en directe dins la programació festiva.
La jornada de Sant Jordi es clourà a dos quarts de nou del vespre amb la presentació del disc Apelo, del músic cerdà Oriol Moné, al Casino Ceretà.
