Regina Rodríguez i Joan Peitx fan podi a Sant Jordi de Puigcerdà
L’autora d’Alp i el professor de la vila reben el suport dels lectors en una diada marcada a la tarda pels ruixats intermitents a la Cerdanya
L’escriptora Regina Rodríguez Sirvent, nascuda a Alp, ha estat també una de les autores amb més vendes durant la diada de Sant Jordi a la seva comarca. La nova novel·la, Crispetes de matinada, s’ha situat entre els títols més demanats en llibreries i parades de la Cerdanya. A Puigcerdà i la comarca el llibre de Rodríguez Sirvent ha compartit el podi a millor vendes amb el del professor Joan Peitx, La vall furiosa, que situa la narració a la vall de la Guerra Civil.
L’obra esdevé el segon èxit de l’autora després de Les calces al sol, que ja havia tingut recorregut entre els lectors. Amb aquesta nova publicació, Rodríguez Sirvent manté la presència en el circuit de llibres i rep una resposta del públic durant la jornada.
La diada ha mantingut la dinàmica de compra de llibres i roses, amb participació de veïns i visitants. En aquest context, Crispetes de matinada s’ha situat entre les obres amb més sortida a la Cerdanya, fet que consolida la trajectòria recent de l’autora en el mercat editorial.
La llibretera Lourdes Viladesau ha fet balanç de la diada de Sant Jordi a Puigcerdà, amb una jornada amb ambient al carrer i incidència de la pluja a la tarda. “Hi ha hagut ambient, el que passa és que la pluja ha afectat la tarda”, ha explicat.
Viladesau ha indicat que el fet que la diada hagi caigut entre setmana ha condicionat la mobilitat dels compradors. “Quan Sant Jordi és entre setmana, es fa aquí. Si cau en cap de setmana, molta gent baixa a Barcelona”, ha assenyalat. Aquesta circumstància ha reforçat el caràcter local de la jornada.
Pel que fa a les vendes, la llibretera ha remarcat el protagonisme dels autors de la comarca. “S’ha venut molta cosa local”, ha afirmat. Entre els títols més sol·licitats ha destacat La vall furiosa, de Joan Peitx, així com Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent, tot i que part dels lectors ja en disposaven: “molta gent ja tenia el llibre de la Regina perquè es va fer la presentació fa unes setmanes”, ha apuntat.
Altres obres amb sortida han estat Presoners a la Cerdanya el 1939, de Marc Pont, i el llibre de Joan Pous i Salvador Vigo El calendari de la Cerdanya i el Baridà que també s’han situat entre els més demanats dins l’àmbit comarcal.
En l’apartat de títols d’abast nacional, Viladesau ha esmentat Tres enigmes per a l’Organització, de Eduardo Mendoza, i el llibre de Carles Porta sobre Crims, així com El joc del silenci, de Pratsobreroca. “S’han venut, però en menor quantitat que els locals”, ha indicat.
Malgrat la incidència del temps, la valoració final de la jornada és positiva. “Estic contenta”, ha conclòs amb la botiga plena.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió