Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordi 2026Més venuts de Sant JordiCrim de la BaellsCristòfol GimenoNou CongostBarça FConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Regina Rodríguez i Joan Peitx fan podi a Sant Jordi de Puigcerdà

L’autora d’Alp i el professor de la vila reben el suport dels lectors en una diada marcada a la tarda pels ruixats intermitents a la Cerdanya

Un lector amb el llibre de Regina Rodríguez a la Seu / MIQUEL SPA

Puigcerdà

L’escriptora Regina Rodríguez Sirvent, nascuda a Alp, ha estat també una de les autores amb més vendes durant la diada de Sant Jordi a la seva comarca. La nova novel·la, Crispetes de matinada, s’ha situat entre els títols més demanats en llibreries i parades de la Cerdanya. A Puigcerdà i la comarca el llibre de Rodríguez Sirvent ha compartit el podi a millor vendes amb el del professor Joan Peitx, La vall furiosa, que situa la narració a la vall de la Guerra Civil.

L’obra esdevé el segon èxit de l’autora després de Les calces al sol, que ja havia tingut recorregut entre els lectors. Amb aquesta nova publicació, Rodríguez Sirvent manté la presència en el circuit de llibres i rep una resposta del públic durant la jornada.

La llibreria Viladesau aquest Sant Jordi a la tarda / MIQUEL SPA

La diada ha mantingut la dinàmica de compra de llibres i roses, amb participació de veïns i visitants. En aquest context, Crispetes de matinada s’ha situat entre les obres amb més sortida a la Cerdanya, fet que consolida la trajectòria recent de l’autora en el mercat editorial.

La llibretera Lourdes Viladesau ha fet balanç de la diada de Sant Jordi a Puigcerdà, amb una jornada amb ambient al carrer i incidència de la pluja a la tarda. “Hi ha hagut ambient, el que passa és que la pluja ha afectat la tarda”, ha explicat.

Viladesau ha indicat que el fet que la diada hagi caigut entre setmana ha condicionat la mobilitat dels compradors. “Quan Sant Jordi és entre setmana, es fa aquí. Si cau en cap de setmana, molta gent baixa a Barcelona”, ha assenyalat. Aquesta circumstància ha reforçat el caràcter local de la jornada.

Pel que fa a les vendes, la llibretera ha remarcat el protagonisme dels autors de la comarca. “S’ha venut molta cosa local”, ha afirmat. Entre els títols més sol·licitats ha destacat La vall furiosa, de Joan Peitx, així com Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent, tot i que part dels lectors ja en disposaven: “molta gent ja tenia el llibre de la Regina perquè es va fer la presentació fa unes setmanes”, ha apuntat.

Altres obres amb sortida han estat Presoners a la Cerdanya el 1939, de Marc Pont, i el llibre de Joan Pous i Salvador Vigo El calendari de la Cerdanya i el Baridà que també s’han situat entre els més demanats dins l’àmbit comarcal.

En l’apartat de títols d’abast nacional, Viladesau ha esmentat Tres enigmes per a l’Organització, de Eduardo Mendoza, i el llibre de Carles Porta sobre Crims, així com El joc del silenci, de Pratsobreroca. “S’han venut, però en menor quantitat que els locals”, ha indicat.

Notícies relacionades

Malgrat la incidència del temps, la valoració final de la jornada és positiva. “Estic contenta”, ha conclòs amb la botiga plena.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
  2. La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
  3. El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
  4. Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
  5. Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
  6. La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
  7. Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
  8. El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió

Helena Rodero, farmacèutica especialista en la pell, sobre la importància del sol: "No sortim al carrer...com sintetitzaràs la vitamina D"

Helena Rodero, farmacèutica especialista en la pell, sobre la importància del sol: "No sortim al carrer...com sintetitzaràs la vitamina D"

Sant Jordi i els il·lustradors contra la IA: “S’alimenta de la nostra feina: copia malament, però no crea”

Sant Jordi i els il·lustradors contra la IA: “S’alimenta de la nostra feina: copia malament, però no crea”

La Mossa que ha assistit al part a la C-16: "Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!"

La Mossa que ha assistit al part a la C-16: "Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!"

La Biblioteca l’Atzavara es va reblir per descobrir la memòria de l’antic poble d’Òdena

La Biblioteca l’Atzavara es va reblir per descobrir la memòria de l’antic poble d’Òdena

Cues a la carretera Santpedor de Manresa el dia de Sant Jordi

El Govern català escull Món Sant Benet per celebrar la seva IV Jornada de Treball, aquest cap de setmana

El Govern català escull Món Sant Benet per celebrar la seva IV Jornada de Treball, aquest cap de setmana

La Creu Roja celebra els 30 anys de l’Equip de Recerca i Rastreig amb Gossos amb una exposició a Balsareny

La Creu Roja celebra els 30 anys de l’Equip de Recerca i Rastreig amb Gossos amb una exposició a Balsareny
Tracking Pixel Contents