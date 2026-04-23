Sant Jordi a Puigcerdà: surten a la venda les primeres arracades ecològiques i solidàries
El projecte emprenedor TProject Tamanit es comença a comercialitzar durant la diada amb joies fetes de plàstic recollit als rius de la Cerdanya i l'Alt Urgell
En un racó de diada de Sant Jordi de Puigcerdà, la Cerdanya viu un moment de nova etapa per a un dels projectes d'emprenedoria. La parada de la Fundació ADIS incorpora enguany una de les principals novetats de la jornada: la posada a la venda de les primeres arracades elaborades amb plàstic recollit als rius de la Cerdanya i l’Alt Urgell. Es tracta d’una iniciativa que transforma residus habituals com ampolles o bosses trobades a la llera dels rius en peces de joieria contemporània, amb una estètica cuidada i un fort component simbòlic.
El projecte, impulsat per Amàlia Rubio dins la marca de joieria sostenible TProject Tamanit —“Tamanit” significa “esperança” en berber—, neix amb la voluntat de convertir un problema ambiental en una oportunitat creativa i social. La iniciativa parteix de recollides de plàstic en espais naturals com la Valira o diferents punts de Llívia, i dona una segona vida als residus mitjançant processos de transformació artesanal.
Més enllà del vessant ecològic, el projecte té un fort component d’inclusió social. La producció es duu a terme en col·laboració amb entitats com Per una Catalunya neta i la mateixa Fundació ADIS, que permeten incorporar persones amb discapacitat intel·lectual en tasques de manipulació i producció adaptades. Aquest model facilita una ocupació estable en un entorn protegit i amb condicions adequades, alhora que fomenta l’autonomia i la participació activa en un projecte creatiu.
Segons la impulsora, la iniciativa busca tancar un cercle virtuós entre reciclatge, disseny i economia social, amb la previsió que les joies es puguin comercialitzar de manera regular a partir del segon semestre de l’any. A Puigcerdà, però, la diada de Sant Jordi serveix com a primera gran presentació pública d’aquestes peces, que simbolitzen la connexió entre natura, creativitat i compromís comunitari.
