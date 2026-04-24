La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
En aquesta edició el concurs incorpora novetats en les categories: a les habituals de sobranys i sobranyes s’hi afegeixen també les de terçons i terçones
Tot a punt per a la celebració de la 28a Fira de Primavera, que enguany arriba amb un impuls especial després que la tardor passada la Cerdanya es quedés sense la tradicional Fira del Cavall. Aquesta absència ha fet que el sector ramader de la comarca afronti la cita d’aquest cap de setmana amb una motivació renovada i una implicació especialment alta.
L’esdeveniment, que marca l’arribada de la nova estació i reivindica la cultura rural, omplirà el recinte firal amb propostes centrades en el món del cavall i el bestiar, i es consolida com un punt de trobada essencial per a criadors, ramaders i aficionats.
El gran atractiu continuarà sent el concurs morfològic equí, que premia la bellesa, l’harmonia i l’elegància dels animals participants. El certamen, molt arrelat al calendari ramader del territori, esdevé un aparador de referència per als millors exemplars de la zona.
En aquesta edició, a més, el concurs incorpora novetats en les categories: a les habituals de sobranys i sobranyes s’hi afegeixen també les de terçons i terçones, fet que amplia la participació i dona més recorregut a les diferents etapes de creixement dels animals.
El context de la cancel·lació de la fira de tardor ha fet que molts ramaders visquin aquesta edició com una oportunitat especialment significativa per mantenir viva la tradició i reforçar el sector. Segons fonts del mateix àmbit ramader, la resposta ha estat “molt positiva”, amb més ganes de participació i de mostrar el treball que es fa durant tot l’any.
La fira es completarà amb una exposició de bestiar, on els ramaders de la comarca mostraran races autòctones i exemplars seleccionats, apropant al públic la realitat del sector i la diversitat del patrimoni ramader.
Amb aquesta combinació de competició, exhibició i reivindicació del món rural, la 28a Fira de Primavera es consolida com una cita clau que recupera l’energia del sector i reforça el vincle amb la tradició ramadera del territori.
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut