Un Sant Jordi que tanca el cercle a l'Hospital de Cerdanya: roses que surten dels llibres

El centre mèdic regala als professionals flors artesanals confeccionades per una treballadora amb pàgines de llibre

Una treballadora amb una de les roses fetes amb pàgines de llibre

Una treballadora amb una de les roses fetes amb pàgines de llibre / HOSPITAL DE CERDANYA

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, l'Hospital de Cerdanya ha aprofitat l'ocasió per retre un sentit homenatge a la dedicació i l'esforç de totes les persones que treballen diàriament al centre. En una jornada marcada per la tradicional celebració de la cultura catalana, l'hospital ha volgut expressar el seu agraïment a aquells i aquelles que, amb la seva tasca, contribueixen a oferir una atenció sanitària de qualitat i amb un profund component humà.

Aquesta commemoració, més que un simple acte simbòlic, ha estat una oportunitat per recordar el paper fonamental que els treballadors i treballadores del centre juguen en la salut i el benestar de la ciutadania. "Com a institució sanitària al servei de la comunitat, la nostra raó de ser és l'atenció a les persones, basada en la cura, l'acompanyament i la proximitat", explicava un portaveu de l'Hospital de Cerdanya, destacant la tasca de cada professional com a part d'una vocació col·lectiva de servei que caracteritza la institució.

Les roses fetes per una treballadora de l'Hospital

Les roses fetes per una treballadora de l'Hospital / HOSPITAL DE CERDANYA

Una rosa feta a mà com a símbol d'agraïment

En el marc de la celebració, l'hospital ha fet entrega d'un detall molt especial a tots els professionals que avui es trobaven treballant: roses artesanals confeccionades per una de les treballadores de l'hospital, Virginie Macias, a partir de fulles de llibre. Aquesta creativa iniciativa no només fa referència a la tradició de Sant Jordi, sinó que també posa en valor el talent i la implicació de les persones que formen part de l'organització.

Les roses, elaborades amb molta dedicació, han estat lliurades a cada membre de l’equip com un gest de reconeixement i estima. "Aquesta iniciativa reflecteix l’essència del nostre dia a dia", afirmen des de l’hospital. "El temps que dediquem als altres és temps que construeix valor, reforça vincles i contribueix a una atenció més humana i propera".

La treballadora que ha fet les roses

La treballadora que ha fet les roses / HOSPITAL DE CERDANYA

Un compromís continuat amb la qualitat assistencial

Aquest gest simbòlic s'emmarca dins de la visió que l'Hospital de Cerdanya té de la seva tasca, una institució que vol ser més que un espai sanitari, sinó un lloc on les persones se sentin acompanyades i ben ateses en tots els sentits. "Des de l'Hospital de Cerdanya, volem agrair la implicació de tots els equips i continuar avançant plegats en la construcció d'un espai de referència basat en el compromís, la qualitat assistencial i la humanitat", afegeixen des de la direcció del centre.

Un treballador amb una rosa feta amb pàgines de llibre

Un treballador amb una rosa feta amb pàgines de llibre / HOSPITAL DE CERDANYA

En un any marcat per la importància de la sanitat pública i l'esforç de tots els treballadors del sector, aquesta celebració de Sant Jordi es converteix en una bona oportunitat per posar en relleu el treball constant i valuós que realitzen els professionals de la salut en el nostre territori. Un recordatori que, més enllà dels gestos simbòlics, la tasca quotidiana dels sanitaris segueix sent la base de la nostra societat, segons han remarcat des del mateix hospital.

