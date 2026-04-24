Un Sant Jordi que tanca el cercle a l'Hospital de Cerdanya: roses que surten dels llibres
El centre mèdic regala als professionals flors artesanals confeccionades per una treballadora amb pàgines de llibre
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, l'Hospital de Cerdanya ha aprofitat l'ocasió per retre un sentit homenatge a la dedicació i l'esforç de totes les persones que treballen diàriament al centre. En una jornada marcada per la tradicional celebració de la cultura catalana, l'hospital ha volgut expressar el seu agraïment a aquells i aquelles que, amb la seva tasca, contribueixen a oferir una atenció sanitària de qualitat i amb un profund component humà.
Aquesta commemoració, més que un simple acte simbòlic, ha estat una oportunitat per recordar el paper fonamental que els treballadors i treballadores del centre juguen en la salut i el benestar de la ciutadania. "Com a institució sanitària al servei de la comunitat, la nostra raó de ser és l'atenció a les persones, basada en la cura, l'acompanyament i la proximitat", explicava un portaveu de l'Hospital de Cerdanya, destacant la tasca de cada professional com a part d'una vocació col·lectiva de servei que caracteritza la institució.
Una rosa feta a mà com a símbol d'agraïment
En el marc de la celebració, l'hospital ha fet entrega d'un detall molt especial a tots els professionals que avui es trobaven treballant: roses artesanals confeccionades per una de les treballadores de l'hospital, Virginie Macias, a partir de fulles de llibre. Aquesta creativa iniciativa no només fa referència a la tradició de Sant Jordi, sinó que també posa en valor el talent i la implicació de les persones que formen part de l'organització.
Les roses, elaborades amb molta dedicació, han estat lliurades a cada membre de l’equip com un gest de reconeixement i estima. "Aquesta iniciativa reflecteix l’essència del nostre dia a dia", afirmen des de l’hospital. "El temps que dediquem als altres és temps que construeix valor, reforça vincles i contribueix a una atenció més humana i propera".
Un compromís continuat amb la qualitat assistencial
Aquest gest simbòlic s'emmarca dins de la visió que l'Hospital de Cerdanya té de la seva tasca, una institució que vol ser més que un espai sanitari, sinó un lloc on les persones se sentin acompanyades i ben ateses en tots els sentits. "Des de l'Hospital de Cerdanya, volem agrair la implicació de tots els equips i continuar avançant plegats en la construcció d'un espai de referència basat en el compromís, la qualitat assistencial i la humanitat", afegeixen des de la direcció del centre.
En un any marcat per la importància de la sanitat pública i l'esforç de tots els treballadors del sector, aquesta celebració de Sant Jordi es converteix en una bona oportunitat per posar en relleu el treball constant i valuós que realitzen els professionals de la salut en el nostre territori. Un recordatori que, més enllà dels gestos simbòlics, la tasca quotidiana dels sanitaris segueix sent la base de la nostra societat, segons han remarcat des del mateix hospital.
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut