Nova recollida de la brossa a Cerdanya: s'activa la Deixalleria Mòbil
El nou servei recorrerà els pobles de la comarca per oferir el servei i estendre la conscienciació sobre el nou model sostenible de gestió dels residus
Aquesta setmana la Cerdanya ha donat el tret de sortida al servei de Deixalleria Mòbil als diferents municipis de la comarca adherits al contracte de gestió i recollida d’escombraries. Aquesta nova iniciativa representa un pas més en la renovació del sistema de recollida selectiva, facilitant el reciclatge i apropant aquest servei als ciutadans, amb l'objectiu de contribuir entre tots a un entorn més net i sostenible.
Riu de Cerdanya i Isòvol, primers punts d'atenció
La Deixalleria Mòbil s'ha estrenat amb parades a Riu de Cerdanya, a la plaça de l’Ajuntament, en horari de 12 a 14h, i a Isòvol, a l’esplanada de la pista esportiva, de 16.30 a 18.30h. Aquest servei ofereix la possibilitat als veïns de dipositar-hi una gran varietat de residus, com ara fluorescents i llums de vapor i mercuri, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, electrodomèstics de dimensions mitjanes i petites, olis minerals usats de particulars, càpsules de cafè i mobles petits.
Des de Cerdanya Circular han remarcat que aquesta és una gran oportunitat per a la ciutadania, que pot aprofitar el servei mòbil per gestionar residus especials de manera còmoda i responsable. La Deixalleria Mòbil facilita la recollida de materials que sovint són difícils de gestionar en les deixalleries tradicionals, fomentant així la recollida selectiva i la sostenibilitat.
Un pas endavant en la gestió dels residus
El servei de la Deixalleria Mòbil no només facilita la recollida de residus, sinó que també té com a objectiu augmentar la consciència ambiental i evitar que aquests materials acabin de manera inapropiada. Així, la Cerdanya Circular continua treballant per millorar la gestió dels residus a la comarca, oferint solucions innovadores i accessibles a la ciutadania.
Des del Consell Comarcal han animat els veïns a fer-ne ús i a continuar sumant esforços per una millor gestió dels residus. La Cerdanya segueix avançant en la seva aposta per un futur més verd i sostenible, amb el compromís de la comunitat per mantenir l’entorn net i saludable.
Per a més informació sobre els horaris i llocs de pas de la Deixalleria Mòbil, es pot consultar la pàgina web de Cerdanya Circular o contactar amb el mateix Consell.
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- El felí del Cadí que no es deixa veure i que molts confonen amb un linx
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Més de 200 policies s'han suïcidat a Espanya en els últims set anys, cinc aquest 2026
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa