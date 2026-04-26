Nova recollida de la brossa a Cerdanya: s'activa la Deixalleria Mòbil

El nou servei recorrerà els pobles de la comarca per oferir el servei i estendre la conscienciació sobre el nou model sostenible de gestió dels residus

La Deixalleria Mòbil / CCC

Miquel Spa

Puigcerdà

Aquesta setmana la Cerdanya ha donat el tret de sortida al servei de Deixalleria Mòbil als diferents municipis de la comarca adherits al contracte de gestió i recollida d’escombraries. Aquesta nova iniciativa representa un pas més en la renovació del sistema de recollida selectiva, facilitant el reciclatge i apropant aquest servei als ciutadans, amb l'objectiu de contribuir entre tots a un entorn més net i sostenible.

Riu de Cerdanya i Isòvol, primers punts d'atenció

La Deixalleria Mòbil s'ha estrenat amb parades a Riu de Cerdanya, a la plaça de l’Ajuntament, en horari de 12 a 14h, i a Isòvol, a l’esplanada de la pista esportiva, de 16.30 a 18.30h. Aquest servei ofereix la possibilitat als veïns de dipositar-hi una gran varietat de residus, com ara fluorescents i llums de vapor i mercuri, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, electrodomèstics de dimensions mitjanes i petites, olis minerals usats de particulars, càpsules de cafè i mobles petits.

Des de Cerdanya Circular han remarcat que aquesta és una gran oportunitat per a la ciutadania, que pot aprofitar el servei mòbil per gestionar residus especials de manera còmoda i responsable. La Deixalleria Mòbil facilita la recollida de materials que sovint són difícils de gestionar en les deixalleries tradicionals, fomentant així la recollida selectiva i la sostenibilitat.

Un pas endavant en la gestió dels residus

El servei de la Deixalleria Mòbil no només facilita la recollida de residus, sinó que també té com a objectiu augmentar la consciència ambiental i evitar que aquests materials acabin de manera inapropiada. Així, la Cerdanya Circular continua treballant per millorar la gestió dels residus a la comarca, oferint solucions innovadores i accessibles a la ciutadania.

Des del Consell Comarcal han animat els veïns a fer-ne ús i a continuar sumant esforços per una millor gestió dels residus. La Cerdanya segueix avançant en la seva aposta per un futur més verd i sostenible, amb el compromís de la comunitat per mantenir l’entorn net i saludable.

Per a més informació sobre els horaris i llocs de pas de la Deixalleria Mòbil, es pot consultar la pàgina web de Cerdanya Circular o contactar amb el mateix Consell.

