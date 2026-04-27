Fibra òptica entre la Cerdanya i l'Alt Urgell: 109 quilòmetres de nou cablejat
El Govern activa una inversió de 9,3 milions d'euros al Pirineu que es destinaran a la millora d'infraestructures locals i la creació de nous serveis per a la ciutadania
l Govern de la Generalitat ha posat en marxa un conjunt d'inversions a la Cerdanya amb l'objectiu de millorar la infraestructura, els serveis públics i la qualitat de vida de la ciutadania. Aquestes actuacions abasten diversos àmbits, des de la millora de les comunicacions fins a l'habitatge, la justícia i la cultura, i responen a la necessitat d’impulsar el desenvolupament econòmic i social de la comarca.
Una de les grans apostes és la millora de les infraestructures de comunicació, amb una atenció especial a l'Eix Pirinenc (N-260), que uneix Puigcerdà amb la Seu d'Urgell. Aquesta actuació, juntament amb la millora de la xarxa viària rural, busca garantir una millor connectivitat per a les persones que viuen a la comarca i per als visitants, millorant l'accessibilitat i la seguretat viària.
D’altra banda, una altra de les grans apostes del Govern és el desplegament de fibra òptica pública a la comarca. Un total de 109 km de nova xarxa de fibra òptica s'afegiran als 56 km ja existents, millorant així la connectivitat digital a tots els municipis. Aquesta millora en les comunicacions permetrà als residents i als negocis locals accedir a serveis digitals de qualitat, afavorint el creixement econòmic i social.
Pel que fa a la millora dels serveis públics, el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) ha estat fonamental per a l’augment de les ajudes als ajuntaments de la comarca. Per al període 2025-2029, les ajudes han arribat als 9,3 milions d'euros, que es destinaran a la millora d'infraestructures locals i la creació de nous serveis per a la ciutadania. A més, l'Agència Catalana de l’Aigua ha assignat 2,8 milions d’euros per a obres d’abastament d’aigua, una acció fonamental per garantir la qualitat de l'aigua potable a tots els municipis de la comarca.
En l'àmbit de l'habitatge, una altra inversió rellevant és la disponibilitat de solars per a la construcció de 251 habitatges protegits. Aquesta iniciativa pretén pal·liar la manca d’habitatge a la comarca, especialment en un context on la demanda d'habitatge accessible és elevada, contribuint a la fixació de població i la millora de la qualitat de vida dels residents.
L’habitatge és també una prioritat en l’àmbit social. A més de la creació de nous habitatges, el Govern ha destinat esforços a ampliar els serveis d'atenció a les dones víctimes de violència masclista, amb una ampliació de personal al Servei d'Intervenció Especialitzada de l'Alt Pirineu i Aran. Aquest servei acompanya dones i fills i filles que han patit situacions de violència, oferint-los suport emocional i recursos per a la seva rehabilitació.
Un altre projecte important en l'àmbit social és la creació d’un nou edifici annex a l’Hospital de Cerdanya per al Dispositiu Transfronterer d’Acollida i Rehabilitació. Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar l’atenció als trastorns mentals i garantir una millor qualitat de vida a les persones que pateixen aquests trastorns a la comarca i a les zones veïnes.
La millora de la justícia local també és una prioritat. El Govern està treballant en la creació de noves oficines de justícia de pau als municipis, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la realització de tràmits i compareixences judicials sense necessitat de desplaçar-se a altres localitats. Aquestes oficines formaran part d'un conjunt d'actuacions per millorar l’accés a la justícia a la comarca.
A més, el Pla de xoc per a la modernització dels equipaments esportius 2025-2029 destinarà 700.000 euros a la Cerdanya, invertint en la millora i ampliació de les instal·lacions esportives municipals. Aquesta inversió no només millorarà la qualitat dels equipaments, sinó que també potenciarà la pràctica esportiva entre els veïns de la comarca, contribuint a la salut i el benestar de la població.
En l’àmbit cultural, els centres educatius de la Cerdanya participen activament en el projecte “Pirineu Lector”, que fomenta la literatura pirinenca entre l’alumnat d’infantil i primària. Aquesta iniciativa permet a les noves generacions conèixer i valorar el patrimoni cultural de la comarca, reforçant la seva identitat i els vincles amb el territori.
Aquest conjunt d'inversions forma part del “Pla de Govern al territori”, una iniciativa que busca apropar l'acció del Govern a les comarques, explicant de manera clara les actuacions que es duen a terme i els projectes específics que tenen un impacte directe a cada territori. A través d'aquestes inversions, el Govern de la Generalitat està treballant per millorar la qualitat de vida a la Cerdanya, impulsant un desenvolupament econòmic i social equilibrat i sostenible.
Amb aquestes mesures, el Govern de la Generalitat reafirma el seu compromís amb la Cerdanya, apostant per un futur més pròsper, inclusiu i amb més oportunitats per a tots els seus habitants.
