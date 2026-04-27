Woman Rocks: la Cerdanya fomenta l'emprenedoria entre les dones
Una trobada a Puigcerdà analitza àmbits econòmics com les finances, l'ús de les xarxes socials i les estratègies de creixement empresarial
La Cerdanya ha acollit la trobada "Woman Rocks", una jornada dissenyada per inspirar, formar i connectar dones emprenedores del territori. L’acte ha comptat amb la benvinguda de la vicepresidenta del Consell Comarcal, Cristina Rotellà, qui ha destacat la importància de donar visibilitat i suport a les dones emprenedores. També han participat Hèctor Ortiz, director territorial de l'Alt Pirineu i Aran, i la consellera Mar Quera, qui han reforçat el compromís del Consell Comarcal en la promoció de la igualtat de gènere i el talent femení.
Segons han explicat des del mateix Consell Comarcal, la jornada ha estat una gran oportunitat per a totes les dones que volen fer créixer els seus projectes i compartir coneixements. A través d'un programa variat, s'han tractat temes clau per a l’emprenedoria com les finances, l'ús de les xarxes socials i les estratègies de creixement empresarial. Les ponències han estat impartides per expertes en cada àrea, proporcionant eines pràctiques i consells per al desenvolupament de negoci.
Una de les activitats més destacades ha estat la taula rodona amb dones referents del territori, que han compartit les seves experiències personals i professionals. Aquest espai ha permès a les assistents conèixer de primera mà els reptes i èxits que aquestes dones han viscut en el seu camí emprenedor, i ha generat un clima de complicitat i motivació.
A més de les ponències i la taula rodona, la jornada ha inclòs dinàmiques participatives, pensades per fomentar la creació de comunitat i l’intercanvi d’idees entre les participants. Un espai de networking ha estat una de les novetats més valorades, on les assistents han pogut establir contactes, compartir experiències i, fins i tot, explorar possibles col·laboracions.
"Woman Rocks La Cerdanya" és una de les iniciatives que formen part de l'esforç continu del territori per afavorir l'emprenedoria femenina i per crear un entorn inclusiu i de suport a les dones que volen emprendre. Amb esdeveniments com aquest, la comarca busca promoure el creixement personal i professional de les dones, fomentant la seva participació activa en la societat i l'economia local.
Aquesta trobada no només ha estat un èxit pel que fa a les ponències i les activitats, sinó també pel sentiment de comunitat i solidaritat que s’ha generat entre les participants. Un gran exemple de com el territori pot ser un motor de canvi i una plataforma per a les dones amb idees i ganes de fer-les realitat.
