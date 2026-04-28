Revista científica 'Querol': ara tan sols temàtiques de Cerdanya
La publicació obre una nova etapa amb continguts més locals i una major atenció sobre la Guerra Civil a la vall
La revista Querol, una de les publicacions referència en el camp de la divulgació científica de la Cerdanya que publica el Grup de Recerca, treu al carrer un nou número amb una nova etapa editorial marcada per una major especialització en les temàtiques pròpies de la Vall. Després d’una edició prèvia marcada per l’esforç pressupostari dels darrers dos anys, centrada en monogràfics sobre la Guerra Civil a la Cerdanya i la Cerdanya als anys 70, la revista ha decidit deixar enrere la seva dedicació més àmplia al Pirineu per centrar-se gairebé exclusivament en la realitat cerdana.
Un nou camí editorial: més Cerdanya, menys Pirineu
El número 39 de Querol no ha arribat en la data inicialment prevista, a la tardor de 2025, a causa de la necessitat de reduir el nombre d’edicions després de l’important esforç econòmic destinat als monogràfics anteriors. Malgrat això, la revista ja ha tornat a la normalitat, amb l’objectiu de mantenir dos números anuals (primavera i tardor). Això suposa també la renúncia, a curt termini, a nous monogràfics, a no ser que es pugui aconseguir finançament addicional per a aquests projectes, tot i que el consell editorial continua amb moltes idees i ganes de continuar aprofundint en el patrimoni de la comarca, segons el mateix Grup de Recerca de Cerdanya.
El canvi més destacat en aquesta nova etapa és l’especialització temàtica. Tot i que en edicions anteriors Querol va tractar temes relacionats amb el Pirineu en general, a partir d'ara la revista es focalitzarà gairebé exclusivament en la Cerdanya, amb alguna excepció puntual que pugui fer referència a altres zones del Pirineu. Segons la direcció de la revista, aquesta nova línia editorial respon a la petició dels lectors, que han expressat la necessitat de disposar d’un espai dedicat exclusivament a la història, la cultura i els problemes actuals de la Cerdanya, una temàtica que sovint no troba cabuda en altres publicacions.
Un número amb noves seccions i més contingut sobre la Guerra Civil i la literatura cerdana
Un altre canvi important és la reorganització dels continguts i la creació de noves seccions. En aquest número, destaca el reforç de dues àrees: el Bagul de la Guerra Civil i la secció dedicada als llibres que parlen de la Cerdanya. Aquest enfocament respon a un "boom" recent de l'interès per la Guerra Civil a la Cerdanya, així com per les publicacions literàries relacionades amb la Vall. La revista espera que aquesta tendència continuï, ja que suposa un bon senyal per a la preservació i divulgació del patrimoni històric de la regió.
D’altra banda, la secció de poesia també es transforma: a partir d’aquest número, serà coordinada pel poeta Manel Figuera i se centrarà en la poesia pirinenca contemporània, una tradició literària rica i poc coneguda que la revista vol donar a conèixer i promoure. Segons Figuera, “és important que el gran públic s’adoni de la riquesa de la poesia que es crea en aquest territori, i la nostra missió serà aportar-hi visibilitat”.
Diversitat de temes i profundització en l’economia i la ramaderia
Pel que fa als continguts, Querol manté la seva línia de diversitat temàtica, abordant una àmplia gamma de temes d'interès per als habitants i amants de la Cerdanya. En aquest número, un dels articles destaca el passat i present de la ramaderia a la Cerdanya, un dossier exhaustiu que analitza l'evolució d'aquest sector fonamental per a l'economia local, així com els reptes i les oportunitats que afronta avui en dia. Així mateix, la revista no descuida l’economia i el turisme, amb una mirada crítica sobre com aquests sectors han evolucionat a la vall.
Un altre article destaca un antic projecte que va quedar en el tinter: l’intent de crear un observatori astronòmic a la Tosa, que finalment es va desviar cap al Montsec. Aquest projecte hagués representat una gran oportunitat per al turisme astronòmic a la Cerdanya, i l'article fa una reflexió sobre què hauria suposat per a la vall si s'hagués materialitzat.
Un futur prometedor per a Querol
Amb aquest nou enfocament, Querol vol consolidar-se com un referent de la divulgació de temàtiques estrictament cerdanes i continuar sent un vehicle per a la preservació de la memòria històrica i cultural de la Cerdanya. Aquesta nova etapa representa una reafirmació del compromís de la revista amb el territori, amb el seu passat, el seu present i, sobretot, amb el seu futur.
Amb l'esperança de seguir creixent i de poder oferir més contingut de qualitat, Querol es prepara per a un futur més especialitzat, amb el repte de trobar els recursos necessaris per mantenir la seva essència i continuar amb la tasca de divulgar i preservar els tresors de la Cerdanya.
