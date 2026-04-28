Volem cine a Puigcerdà: La Fundació Cerdanya Cinema demana horaris fixos al Casino Ceretà
L'entitat vol recuperar un servei professional que es va perdre amb el tancament del Cinema Avinguda i aleta que no te dates pel Film Festival
La Fundació Cerdanya Cinema ha registrat una instància formal a l'Ajuntament de Puigcerdà per sol·licitar el calendari de dates disponibles al Teatre Municipal del Casino Ceretà fins a finals d’any. Aquesta petició es produeix davant la manca de concreció per part de les autoritats locals sobre la gestió d’espais per a activitats culturals, segons ha explicat l'entitat. Amb aquesta mesura d’urgència, la Fundació vol restablir de manera immediata una programació audiovisual estable al municipi, amb l'objectiu de recuperar un servei professional que es va perdre amb el tancament del Cinema Avinguda.
La proposta de la Fundació demana la cessió de l’espai en blocs de tres dies consecutius —divendres, dissabte i diumenge—, una estructura que permetria optimitzar la contractació de personal tècnic i facilitar la realització de projeccions i activitats audiovisuals dirigides a les escoles de la comarca en horari lectiu. Així, el projecte no només beneficiaria el públic general, sinó que també afavoriria la formació i l'accés al cinema per als més joves.
Pel que fa al model de finançament, la Fundació proposa una combinació d’estrenes cinematogràfiques, entrades a preu social, i mecenatge d’empreses i particulars, així com l'ús dels recursos propis de l’entitat. Aquest model busca garantir la viabilitat econòmica de la iniciativa mentre ofereix una alternativa cultural de qualitat a la població de Puigcerdà i a la resta de la comarca de la Cerdanya.
Restaurar la programació regular: un objectiu ajornat des del tancament del Cinema Avinguda
La petició de la Fundació Cerdanya Cinema ve acompanyada d'un context de frustració arran dels esforços realitzats en els últims anys. Després del tancament del Cinema Avinguda, la Fundació ha intentat sense èxit establir un conveni de col·laboració amb els successius equips de govern del municipi per crear un calendari fix de projeccions. Malgrat les converses mantingudes, mai s'ha arribat a signar un acord formal que permetés tenir una programació regular al municipi.
Aquesta manca d'acords ha impedit també que l'Ajuntament de Puigcerdà formalitzés l'adquisició dels antics equipaments del Cinema Avinguda, tal com s'havia compromès anteriorment amb els propietaris de l’empresa Palau. Així mateix, per evitar el buit cultural generat per la falta de programació, la Fundació va assumir durant un temps el manteniment dels antics equips de projecció, tot i les dificultats econòmiques i la incertesa en la gestió.
Inversió en equipaments nous per garantir la continuïtat del cinema
Davant d’aquesta situació d'incertesa, l'any passat la Fundació es va veure forçada a adquirir equips de projecció propis nous per complir amb la normativa tècnica DCI, imprescindible per poder operar de manera independent i sense dependre de tercers. Aquesta inversió, que ja ascendeix a més de 150.000 euros, ha estat finançada en solitari per la Fundació a través de fons propis i préstecs particulars, constituint l'única via per no perdre les subvencions del Ministeri de Cultura i de l'ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals), que han fet possible l'organització del Cerdanya Film Festival.
Aquesta situació econòmica delicada, que ha obligat a l'entitat a realitzar una gran inversió per garantir la continuïtat de les seves activitats, posa de manifest les dificultats per mantenir un projecte cultural de gran importància per a la comarca sense el suport institucional necessari.
Un pas més per revitalitzar el sector audiovisual de Puigcerdà
La sol·licitud presentada per la Fundació Cerdanya Cinema al Teatre Municipal del Casino Ceretà representa un nou intent de revitalitzar el sector audiovisual de Puigcerdà i oferir als seus habitants i a la comarca una oferta cultural estable i de qualitat. L'objectiu és recuperar el cinema professional a la població i garantir l’accés al cinema per a totes les edats, alhora que es contribueix a la formació i a la promoció de la cultura cinematogràfica entre els més joves.
La resposta de l'Ajuntament de Puigcerdà serà clau per determinar el futur d'aquest projecte, que podria suposar un revulsiu per a la vida cultural i social del municipi. La Fundació Cerdanya Cinema espera que, finalment, les autoritats locals estiguin a l'altura d'una demanda de llarg recorregut i recolzin una programació audiovisual que no només atengui les necessitats culturals del moment, sinó que també asseguri la sostenibilitat d’un servei essencial per a la comarca.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013
- Rescaten dos escaladors bloquejats a Montserrat
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- Necrològiques per al dilluns, 27 d'abril del 2026