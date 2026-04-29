Els Bombers retiren una canal de quatre metres a punt de caure a Puigcerdà
Formava part de la façana d'una casa abandonada del carrer de les Escols Pies

Una canal de quatre metres d'un edifici abandonat ha estat a punt de caure aquest dimecres al vespre, a Puigcerdà, posant en perill la seguretat dels vianants. Es tractava de la canalera que formava part de la façana d'un bloc del carrer de les Escoles Pies, que es veia inestable, preocupant a la gent que hi passava per sota.
El cos de Bombers de la Generalitat ha rebut l'avís ha rebut l'avís a les 20.39 hores i hi ha desplaçat dues dotacions que l'han retirat abans que algú prengués mal.
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana