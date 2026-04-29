Per què hi ha infants que han de portar ulleres? L'escola Alfons I de Puigcerdà en presenta un estudi científic
Els alumnes exposen a Barcelona a estudiants d'arreu del país un treball sobre la influència de la llum en la visió fet en col·laboració amb l'Hospital Transfronterer
Un grup d’alumnes de l’escola Alfons I de Puigcerdà ha compartit aquest dimarts al Hub Social de Barcelona els resultats d’una recerca científica sobre la influència de la llum en la visió, un projecte realitzat en col·laboració amb l’Hospital Transfronterer de Cerdanya. Aquest treball, que s’ha desenvolupat al llarg del curs escolar, ha estat presentat com un autèntic treball de recerca científica, seguint els mateixos mètodes i estàndards utilitzats pels investigadors professionals.
La jornada, titulada “La recerca va a l’escola”, ha reunit gairebé un centenar d’alumnes de 13 escoles i instituts de Catalunya, tots ells participants en el programa Magnet. Aquesta iniciativa, que fomenta aliances entre centres educatius i institucions de recerca, ha permès als alumnes mostrar els resultats de les seves investigacions sobre temes com l’impacte ambiental, la sostenibilitat, la salut humana i altres qüestions científiques d’interès.
Els alumnes de l’escola Alfons I han dedicat el seu treball a una pregunta senzilla però profunda: “Per què hi ha infants que porten ulleres i d’altres no?” A partir d’aquesta qüestió, han realitzat experimentacions i maquetes que els han permès explorar els factors que influeixen en la visió humana. Aquest projecte s’ha beneficiat de l’assessorament de professionals de l’Hospital Transfronterer, un centre de referència a la Cerdanya, que ha aportat coneixements específics sobre la salut ocular i les condicions que poden afectar la visió dels infants.
La jornada ha estat una clara demostració de la importància de la divulgació científica i ha posat de manifest la necessitat de fomentar el pensament crític entre els joves. Els alumnes no només han presentat les seves investigacions, sinó que també han explicat com van abordar el mètode científic: des de la formulació de la hipòtesi fins a l’obtenció de dades i les conclusions finals. Això ha permès als estudiants demostrar el seu aprenentatge i, a la vegada, inspirar altres joves a seguir camins similars.
A més de les exposicions, els participants van poder gaudir d’un taller pràctic on van construir instruments per observar l’eclipsi solar previst per al mes d’agost. Aquest taller, basat en materials reciclats, va permetre als alumnes explorar la ciència d’una manera lúdica i creativa, a la vegada que es fomentava la sostenibilitat.
Aquesta jornada forma part del projecte europeu #NitRecerCat 2024-26, cofinançat pel programa Horizon Europe de la Unió Europea. El programa té com a objectiu fomentar la recerca i la innovació entre els joves, tot promoguent el desenvolupament del pensament crític i la curiositat científica. En aquest context, la jornada va ser també una oportunitat per destacar la tasca de Magnet, un programa que porta més de 12 anys de trajectòria i que ha aconseguit implicar més de 14.500 alumnes en projectes de recerca innovadors.
El projecte Magnet es desenvolupa en col·laboració amb entitats com la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Salut Global de Barcelona, entre altres. Aquestes aliances garanteixen un acompanyament científic de qualitat i permeten als estudiants accedir a recursos i coneixements que els ajuden a desenvolupar-se acadèmicament.
Amb iniciatives com aquestes, el sistema educatiu català es consolida com a referent en la promoció de la ciència i la investigació entre els joves. A més, programes com Magnet demostren que el coneixement científic pot ser una eina poderosa per transformar les escoles i oferir als estudiants una formació de qualitat, fonamentada en la curiositat, el pensament crític i la recerca.
Per a molts dels participants, aquesta jornada ha estat una primera incursió en el món de la recerca professional, però per a tots ha estat un estímul per seguir explorant i aprenent. La ciència, tal com es va destacar durant la jornada, és una eina per entendre el món que ens envolta i, potser, un dia, canviar-lo.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió