El bisbat d'Urgell organitza una sortida a Núria i congrega més de 500 participants
El programa de caràcter familiar de la jornada inclou activitats adreçades especialment als més joves
Més de 500 persones procedents de parròquies d’arreu del territori de l’Església d’Urgell participen aquest divendres en una sortida familiar al Santuari de la Mare de Déu de Núria, una trobada que evidencia la vitalitat i l’arrelament de la comunitat cristiana al territori. Entre els inscrits hi ha més de 150 infants i adolescents, molts dels quals es troben en el procés de preparació de la Primera Comunió.
Des de l’organització s’ha destacat l’alta participació i la resposta entusiasta de les famílies i catequistes, que han fet possible una jornada pensada per reforçar els vincles comunitaris i el sentit de pertinença a l’Església. La iniciativa ha volgut anar més enllà d’una simple sortida, plantejant-se com una experiència compartida de convivència i creixement espiritual.
El programa de la jornada inclou activitats adreçades especialment als més joves, organitzades pel grup de joves del Txt, amb dinàmiques que combinen el joc i la reflexió per aprofundir en el sentit de la comunió. L’objectiu és facilitar un procés vivencial que ajudi els infants a entendre i interioritzar els valors que acompanyen aquest moment del seu itinerari de fe.
Un dels moments centrals de la trobada és la celebració de l’Eucaristia, que té lloc al mateix santuari i que està presidida pel bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat. Durant la celebració, les famílies i els infants comparteixen un espai de pregària i comunitat en un entorn simbòlic per a la diòcesi.
En acabar, els participants prenen part en la veneració de la Mare de Déu de Núria, patrona de l’Església d’Urgell. En aquest context, els infants que es preparen per a la Primera Comunió reben un diploma com a record de la jornada, acreditant la benedicció rebuda i la seva presentació simbòlica davant la Mare de Déu.
La trobada posa en relleu el paper essencial de les famílies com a primer espai de transmissió de la fe, així com la importància de generar espais compartits que enforteixin la comunitat. Amb aquesta iniciativa, l’Església d’Urgell reforça la voluntat de caminar unida i de mantenir viu el vincle entre les parròquies i els fidels del territori, en una jornada marcada per la convivència i el sentit de pertinença.
