Masella genera el 19% de l'economia de la Cerdanya amb un impacte de 68 milions d'euros
Un informe del mitjà especialitzat en el sector de l'esquí 'Lugares de nieve' fixa la punta de plantilla de l'estació que aquest pont tanca la temporada en 700 treballadors
L'estació d'esquí de Masella que aquest pont del Primer de maig tanca la temporada com la que més l'ha allargat, genera un impacte econòmic de 68,1 milions d'euros a la Cerdanya, el que representa gairebé el 19% del Valor Afegit Brut (VAB) de la comarca, segons un informe del mitjà especialitzat en el sector de l'esquí Lugares de Nieve. Aquesta xifra reflecteix la relació directa entre l'activitat de l'estació i el dinamisme econòmic local, ja que una part important de l'economia de la zona depèn de la temporada d'esquí. Aquesta activitat repercuteix sobre diversos sectors com les escoles d'esquí i snowboard, els restaurants, les botigues de material esportiu, els serveis de lloguer i el transport.
Els efectes econòmics de Masella s'estenen a altres municipis de la comarca, com Alp, Das, Urús, Toses i Bagà, que formen part d'una àrea més àmplia que abasta els Pirineus i inclou les comarques de Berguedà i Ripollès. Aquesta activitat també té impacte a altres municipis del territori, on el turisme i els serveis relacionats depenen en gran mesura del funcionament de les estacions d'esquí com Masella.
Durant la temporada d'hivern, el flux de visitants impulsa l'economia local en sectors com l'hostaleria, el comerç i els serveis turístics, amb un augment de l'activitat que afecta diversos aspectes del teixit econòmic de la comarca. Els 68,1 milions d'euros generats per l'estació mostren la importància de la neu com a motor econòmic, especialment durant els mesos d'hivern, quan es concentra la major part de l'activitat, tal com explica Lugares de Nieve.
En relació amb la gestió de l'estació, el model privat de Masella ha mostrat la capacitat de mantenir-se en el temps i de competir en un mercat turístic amb una demanda cada vegada més alta. Aquest model, que conviu amb les estacions públiques, ha permès que Masella es mantingui com un punt clau en l'economia local, tot i les variacions en la demanda i les condicions de la temporada.
Generació d'ocupació directa i indirecta
La generació d'ocupació és un altre factor rellevant per entendre l'impacte econòmic de Masella. L'estació compta amb una plantilla fixa d'unes 30 persones durant tot l'any, una xifra que augmenta significativament a mesura que s'acosta l'hivern. Durant la temporada alta, la xifra de treballadors arriba a superar els 300, i en moments de màxima afluència pot arribar fins a 700. Aquesta feina directa genera també ocupació indirecta en sectors com el comerç, serveis de restauració i transport.
Aquesta ocupació indirecta ajuda a la creació de feina en altres àrees de la comarca, contribuint a la fixació de població i al manteniment de l'activitat econòmica a una zona on el turisme és fonamental. Les estacions d'esquí, com Masella, exerceixen un efecte multiplicador que beneficia altres sectors econòmics vinculats al turisme.
Una temporada llarga com a valor afegit
Masella té una de les temporades més llargues del Pirineu, fet que incrementa l'impacte econòmic de l'estació. Aquesta durada de la temporada no només beneficia els visitants d’hivern, sinó que contribueix a una estabilitat en l'activitat econòmica de la comarca durant un període més ampli. La temporada llarga permet un flux constant de turisme que ajuda a generar ingressos i ocupació durant els mesos de neu, sostenint l'economia local al llarg de tot l'any.
El mitjà especialtzat remarca que Masella té un impacte econòmic directe i indirecte sobre la Cerdanya i altres comarques del Pirineu. La seva activitat genera llocs de treball, impulsa sectors relacionats amb el turisme i reforça l'economia local, especialment durant els mesos d’hivern. Les inversions en infraestructures i el manteniment de la temporada llarga ajuden a consolidar la posició de l'estació com a motor econòmic per a la comarca.
