Festa del Castell: Llívia torna als orígens
Un programa d'activitats rememora els fets de 1257 quan el rei Jaume I va concedir als veïns de la vila el privilegi de construir als peus de la fortificació
La festa del Castell de Llívia se celebrarà aquest any el 10 de maig amb una jornada carregada de tradició i participació popular que empeny la població a rememorar l'origen de la vila. El centre de la festa serà la representació teatralitzada del lliurament de la Carta de Poblament, un acte històric que rememora els fets de 1257, quan el rei Jaume I va concedir als veïns de la vila el privilegi de construir als peus del turó del castell.
Aquest acte, que es durà a terme a l’esplanada del recinte sobirà del castell de Llívia, comptarà amb la participació activa de desenes de veïns i veïnes, de totes les edats. Paquita Viayna, que dirigeix la representació, ha destacat la importància de la implicació de la comunitat en la representació, tal com es feia en temps passats. “Enguany recuperem la fórmula de la representació de molts anys enrere, on els veïns formaven part de l’escenificació. És una gran satisfacció veure com la vila es mobilitza per mantenir viva la història de Llívia”, ha explicat Viayna. A més, els més petits seran els protagonistes dels ballets que acompanyaran l’acte, coordinats per Natàlia Esteban.
Un altre element essencial de la festa serà la música, amb la participació del grup Músics Cerdanya, format per grallers i percussionistes que faran ressonar les notes tradicionals de la comarca durant l’esdeveniment. A través d’aquesta representació, Llívia no només reviurà un moment històric clau per a la vila, sinó que també consolidarà el seu compromís amb la preservació de la cultura popular i l’enriquiment de la comunitat.
Els actes festius començaran el 9 de maig, amb una diada castellera que comptarà amb la participació de Els Vailets de Gelida i la Colla Castellera de Cerdanya. L’endemà, el 10 de maig, serà el torn de l’acte central, la representació teatralitzada, a les 12 del migdia. La jornada finalitzarà amb un dinar popular a les 13.30 hores al poliesportiu de Llívia, on els assistents podran gaudir d’un menú elaborat pel xef local Albert Boronat. Els tiquets per al dinar ja estan a la venda a l'oficina del Museu de Llívia. Els preus són 12 euros per als adults i 10 euros per als infants (de 6 a 12 anys), amb un menú especial per als més petits. Les places són limitades i la data límit per fer la reserva és el 7 de maig.
Pensant en les persones amb dificultats de mobilitat, l’Ajuntament de Llívia ha habilitat un servei de transport regular, que sortirà des de l’aparcament de l’església fins al castell a partir de les 10.30 hores.
Els actes de la festa del Castell estan organitzats per l’Associació de Veïns l’Enclau de Llívia, la Colla Castellera de Cerdanya i l’Ajuntament de Llívia, amb la col·laboració de desenes de veïns i veïnes que fan possible aquesta gran festa popular. Els veïns de Llívia esperen una nova edició de la festa amb molta il·lusió i ganes de compartir la seva història i tradicions amb tothom que vulgui participar.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
- Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
- Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut