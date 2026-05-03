Club de bàsquet Únics: l'esport inclusiu i ara transfronterer es fa nou ambaixador de la Cerdanya
Un projecte nascut fa sis anys amb set jugadors amb discapacitat de la comarca dispara la xifra d'esportistes i realitza sortides de competició mentre reclama més ajuda de les administracions
El projecte Únics Cerdanya, nascut fa sis anys amb la voluntat d'integrar les persones amb discapacitat a través de l'esport, ha esdevingut un nou ambaixador de la comarca. La creació d'equips de bàsquet inclusiu ha permès als seus membres viure experiències úniques, com el recent torneig disputat a Mallorca o l'anterior viatge fa dos anys a les Canàries.
Aquests desplaçaments, que impliquen un gran esforç econòmic i logístic, formen part d'un projecte més ampli que busca oferir als esportistes amb discapacitat no només competicions, sinó també oportunitats per a créixer com a comunitat. Després de la satisfacció viscuda a Canàries, el cap de setmana passat el projecte va tornar a sortir de la Cerdanya per participar en un torneig a Mallorca, on es van reunir 44 persones, entre les quals hi havia 28 jugadors, així com entrenadors, delegats i familiars. Els equips d'Únics Cerdanya va competir amb altres equips de Menorca i Mallorca, amb l’objectiu de promocionar l'esport inclusiu i continuar creant vincles entre persones amb discapacitat.
"Vam marxar divendres al matí i hem tornat diumenge a la nit. Tres dies d’intensa activitat, on hem jugat tres partits i hem organitzat un conjunt de proves motrius i adaptades perquè tothom, independentment de les seves capacitats, pogués participar”, comenta Olcina. Durant el torneig, els esportistes no només han competit, sinó que també han tingut l’oportunitat d'integrar-se en activitats que els han permès compartir experiències i aprendre els uns dels altres. “Hem preparat proves adaptades perquè tots poguessin gaudir del bàsquet i d'altres activitats que els han permès fomentar les seves capacitats motrius”, explica Olcina. Aquest aspecte ha estat clau per a crear un ambient de convivència i integració, on l'objectiu no només ha estat guanyar, sinó també aprofitar l'esport per trencar barreres i fomentar la solidaritat entre els participants.
El bàsquet com a eina d'inclusió
El projecte va néixer al 2020 amb només set jugadors i actualment ha arribat a tenir 42 participants. L’esport no només serveix per practicar activitats físiques, sinó que també actua com a eina de cohesió social. Alba Olcina, responsable del projecte, destaca que, més enllà de la competició, el que realment interessa és el sentiment de comunitat que es crea entre els membres de l'equip. “El bàsquet és només l'excusa per crear família, per fer comunitat, i per oferir als nostres membres aventures i vivències que mai tindrien si no fos per l'esport”. D'aquesta manera, l'objectiu del projecte és que els participants agafin responsabilitat i compromís, entenent que l'esport col·lectiu depèn de la participació activa de tots. “El compromís és clau, perquè si un jugador no ve, l’equip no pot funcionar. Volem que els membres valorin tot el que fem per ells”, afegeix Olcina.
Aquesta filosofia ha fet créixer el projecte fins a convertir-se en un referent fins al punt que ja s'ha convertit en transfronterer amb la col·laboraicó d'altres entitats de l'Alta Cerdanya com ara la Fundació Alefpa i la Casa de Les Myrtilles d'Osseja. A través del boca orella, més de 30 persones de diverses parts de la comarca i dels voltants s’han afegit al projecte, demostrant que, tot i ser un projecte amb un enfocament local, les persones amb discapacitat de diferents zones busquen espais d'inclusió i convivència a través de l'esport.
Les dificultats econòmiques i la crida a les institucions
Malgrat l'èxit i creixement del projecte, el finançament continua sent un dels grans reptes. Olcina alerta que la resposta de les institucions locals ha estat insuficient per sostenir les despeses d'un projecte de tanta envergadura. “Cada any estem lluitant amb ajuntaments que ens ofereixen una quantitat petita per tot el que suposa mantenir el projecte. De 17 ajuntaments, només 7 o 8 hi col·laboren realment”, lamenta.
El cost de les activitats, com les inscripcions en les lligues i els desplaçaments per participar en esdeveniments com el de Mallorca, és elevat. Únics Cerdanya depèn, en gran part, de petites donacions de comerços locals i entitats com la Fundació Bosch Aymerich, propietària de l'estació de Masella, que ajuda a cobrir despeses importants com els costos de l'autocar, les fitxes federatives, les revisions mèdiques o les gestions administratives.Actualment la Fundació Bosch Aymerich és el major col·laborador d'Únics.
Per a Alba Olcina, aquest suport puntual és clau, però considera que l’aposta per l’esport inclusiu hauria de ser més visible i concreta per part de les institucions locals i comarcals. "Ens hem de barallar cada any per aconseguir els recursos que necessitem per tirar endavant. Les ajudes arriben en comptagota, i quan les rebem, no són suficients per cobrir ni una petita part de les despeses", explica.
Així mateix, el projecte ha tingut un important suport de fundacions privades, com la Fundació Caixa, que ha permès organitzar viatges i competicions a llocs com Canàries o Mallorca. Malgrat això, la lluita per la sostenibilitat a llarg termini continua sent una tasca difícil.
Un futur ple de reptes i noves aventures
Olcina no es desanima davant les dificultats econòmiques i continua amb el somni de portar Únics Cerdanya encara més lluny. De cara al futur, ja es parla d’un tercer viatge, potser a Itàlia, d'aquí a dos anys, amb l'objectiu de continuar creixent i oferint noves oportunitats als esportistes del projecte.
Però, abans de somiar en el futur, el projecte vol aprofitar la seva presència a Mallorca per seguir creant vincles i crear una comunitat més forta que mai. “El bàsquet ha estat la porta d’entrada per fer tot això, però el que ens importa és el que es crea al voltant de l'esport”, conclou Olcina.
Amb aquesta filosofia, Únics Cerdanya es consolida com un protagonista imprescindible de la Cerdanya més inclusiva, demostrant que la unió entre l'esport i la integració pot transformar vides i superar barreres.
