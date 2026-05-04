Cerdanya Happy Walking 2026: ara també com a festival educatiu i de debat
La cita arrib el primer cap de setmana de juny incorporant una sortida per a escolars i una taula rodona sobre el senderisme i la comarca
El festival Cerdanya Happy Walking 2026, que se celebrarà els dies 5 i 6 de juny, convida a descobrir el territori a través del senderisme amb un programa d’activitats guiades i una oferta educativa vinculada al paisatge i la cultura local. Aquesta edició del festival adoptarà un format més concentrat i especialitzat, mantenint l’essència de proximitat i qualitat que el caracteritza.
Durant el cap de setmana, els participants podran gaudir de dues rutes guiades, conduïdes per professionals del territori, que els permetran explorar espais naturals destacats de la comarca. Una de les propostes és una sortida nocturna a l’estany de Malniu, on els assistents podran viure l'experiència del senderisme en un entorn tranquil i singular, sota el cel estrellat de la Cerdanya. L'altra activitat serà la volta al Tossal d’Isòvol, un itinerari que combina natura, patrimoni i llegendes locals, oferint una immersió completa en la història i la cultura de la zona.
Amb l’objectiu de vincular el senderisme amb els productes locals, cada ruta inclourà un “happy kit” per als participants, així com una mostra de productes agroalimentaris de proximitat, una oportunitat per tastar els sabors de la comarca mentre es gaudeix del paisatge.
Proposta educativa i taula rodona
A banda de les rutes guiades, el Cerdanya Happy Walking incorpora una vessant educativa amb una sortida interpretativa adreçada a l’alumnat de cicle inicial de l’Institut Escola de Bellver de Cerdanya. Aquesta activitat té com a objectiu oferir als més joves un coneixement directe dels ecosistemes del Parc Natural del Cadí-Moixeró, promovent la sensibilització ambiental i el respecte pel territori. El senderisme, en aquest cas, es presenta com una eina pedagògica que facilita l’aprenentatge actiu i la descoberta del medi natural.
A més, enguany s’incorpora una novetat destacada al programa: una taula rodona titulada “Més enllà del camí: el senderisme a Cerdanya”. Aquest espai de reflexió reunirà experts del món excursionista per debatre sobre el valor dels senders com a patrimoni natural i cultural, així com sobre els reptes i oportunitats que afronta el sector del senderisme de cara al futur. La taula rodona buscarà proporcionar una visió global sobre el present i futur del senderisme a la comarca i als Pirineus en general.
Inscripcions i més informació
Les inscripcions per a les activitats obertes al públic s’obriran el divendres 1 de maig a les 09 h i es podran formalitzar a través del web oficial del festival: www.cerdanyahappywalking.cat.
El Cerdanya Happy Walking forma part de la iniciativa Festivals de Senderisme dels Pirineus, una sèrie de 10 festivals organitzats entre els mesos de maig i octubre en vuit comarques de la Marca Pirineus. Els festivals inclouen una àmplia oferta d’itineraris a peu, amb diferents graus de dificultat, que permeten conèixer en profunditat els paisatges naturals de la regió, alhora que es promou la cultura i la gastronomia locals.
Amb aquesta proposta, el festival Cerdanya Happy Walking continua consolidant-se com una cita imprescindible per als amants del senderisme i una oportunitat per descobrir el territori de la Cerdanya des d’una perspectiva única i respectuosa amb el medi ambient.
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- "És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès