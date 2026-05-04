Masella: la temporada del mig milió d'esquiadors
L'estació ha sumat 157 dies d'obertura en una campanya amb neu abundant i caiguda estratègicament
Dilluns quatre de maig del 2026. Masella viu ja un dia laborable de balanç després d'una campanya que quedarà pel record. L'estació ha posat punt final a una temporada d’esquí excepcional el passat divendres 1 de maig de 2026, amb una afluència rècord de 502.621 persones, sumant tant esquiadors com visitants. Aquesta campanya 2025-26 ha estat marcada per una nevada abundant i condicions excepcionals a pistes que han permès oferir una experiència d’esquí inigualable, amb la major part del domini esquiable obert durant tota la temporada.
Condicions excepcionals i neu de qualitat
Des del començament de la temporada, el mes de novembre, les condicions a Masella van ser excel·lents. L’estació va ser la primera a obrir portes als Pirineus i al sud d’Europa, amb un mes de desembre que va veure les primeres nevadades importants, deixant gruixos de neu superiors a un metre. El mes de gener i febrer va ser clau per consolidar els gruixos més abundants dels últims anys, amb una neu de qualitat excepcional que va permetre mantenir pistes obertes fins ben entrada la primavera.
Tot i que el mes d’abril va ser menys nevat, les reserves acumulades durant l’hivern van permetre allargar la temporada fins a finals d’abril, tancant el dia 1 de maig amb una gran jornada d’esquí.
Obertura de pistes i afluència històrica
La temporada va comptar amb més de 157 dies d’obertura, amb 100% de pistes operatives gairebé cada jornada, des del cim de la Tosa fins al Pla de Masella. Les connexions amb La Molina, a través d’Alp 2500, també han estat operatives la major part de la temporada, fins al tancament de La Molina a Pasqua.
Pel que fa a l’afluència d’esquiadors, ha estat una de les més altes de la història, amb un pic destacat durant el pont de la Puríssima i els dies de Nadal, així com en caps de setmana de gener i febrer. En total, la xifra de visitants supera el mig milió, amb 404.121 esquiadors i 98.500 visitants. Durant els mesos de gener i febrer, la muntanya va veure fins a 9.800 esquiadors diaris en les jornades més concorregudes.
Esquí nocturn i esdeveniments destacats
Un altre element destacat va ser la temporada d’Esquí Nocturn, que es va inaugurar el 7 de desembre i va finalitzar el 14 de març, amb una notable acceptació per part dels esquiadors. A més, els esdeveniments socials van ser un èxit, com les festes après-ski amb música en directe i les curses d’esquí de gran renom com el Memorial Josep M. Bosch Aymerich.
La temporada també va veure més de 20 festes après-ski a l’espai Möod Masella, amb una gran afluència de públic i més de 8.000 assistents en les festivitats. Altres esdeveniments, com el Test Drive de Mercedes Benz i les activitats de CaixaBank Xperience, van aportar una gran dinamització a la zona.
Valors de la temporada i agraïments
Des de l’estació, valoren aquesta temporada com a extraordinària, amb una neu d’hivern que ha estat gairebé de primavera, una excepció en les últimes temporades. Això ha permès una afluència més que positiva, amb les màximes condicions per esquiar.
En paraules dels responsables de Masella, “Aquesta temporada ha estat un èxit rotund gràcies a les condicions excepcionals de la neu i a la fidelitat dels nostres esquiadors i visitants.” A més, l’estació també agraeix a l’equip humà de Masella i felicita les altres estacions dels Pirineus que també han tingut una temporada excel·lent.
A l’estiu, Masella segueix activa
Tot i que la temporada d’esquí arriba al seu fi, Masella no descansa. Aquesta primavera i estiu, l’estació segueix activa amb múltiples activitats esportives i culturals. Els allotjaments com l’Alp Hotel o l’Abrigall Hostel seran la base per gaudir de la muntanya en tot el seu esplendor.
Amb l'horitzó fixat en la temporada 2026-27, des de Masella ja treballen per millorar l’experiència de tots els visitants i obrir de nou al novembre, quan les condicions de la neu ho permetin.
Masella continua apostant per ser una de les destinacions més importants dels Pirineus, amb qualitat en cada detall i un compromís ferm amb els seus visitants. Un èxit rotund per a la temporada 2025-26 i un bon precedent per l’any vinent.
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any