Crisi de l'habitatge a Cerdanya: Llívia construirà 39 pisos de lloguer social
El ple municipal aprova la cessió d’un terreny a Visoren per desenvolupar el projecte, amb la previsió d’entregar els primers apartaments el 2030
Llívia ha fet el primer pas per impulsar una promoció de 39 habitatges de lloguer social. El ple de l’Ajuntament ha aprovat la cessió d’un terreny de prop de 4.000 metres quadrats situat a l’avinguda dels Països Catalans, la vinguda principal d'accés a la vila.
L’alcalde, Albert Cruïlles, va explicat que el municipi registra manca de pisos de lloguer a preus assequibles i que la iniciativa permetrà oferir habitatges d’entre 6 i 8 euros per metre quadrat. També ha situat el projecte en el context de la Cerdanya, on l’accés a l’habitatge forma part del debat públic.
Cessió de sòl i desenvolupament
La promoció anirà a càrrec de Visoren, entitat homologada com a promotora social d’habitatge. L’acord estableix la cessió del dret de superfície per un període de 75 anys, una fórmula que regula l’ús del sòl i la gestió dels habitatges durant aquest termini, segons ha explicat l'Ajuntament.
Un cop formalitzat l’acord, l’empresa disposa de nou mesos per constituir l’escriptura pública, sol·licitar la llicència d’obres i iniciar la construcció. Durant el ple es va informar que la previsió és posar a disposició els primers pisos de protecció oficial a inicis del 2030.
Demanda d’habitatge al municipi
El consistori vincula la iniciativa a la manca de pisos de lloguer disponibles i a la dificultat d’accedir-hi en determinats preus. L’actuació pretén ampliar l’oferta d’habitatge en règim de lloguer per a la població del municipi.
El projecte s’ubicarà en una parcel·la de titularitat municipal i forma part de les actuacions impulsades des de l’administració local per incidir en el mercat de l’habitatge.
Trajectòria de la promotora
Visoren es va crear l’any 2002 amb l’objectiu de construir, promocionar i gestionar habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. Des de la seva constitució ha posat a disposició prop de 3.000 habitatges.
L’entitat està adherida al registre d’entitats promotores d’habitatge protegit, un instrument vinculat a la Diputació de Barcelona que agrupa empreses del sector.
Amb l’aprovació de la cessió del terreny, l’Ajuntament de Llívia inicia la tramitació d’un projecte que fixa el calendari d’execució i estableix les bases per a la construcció dels habitatges.
