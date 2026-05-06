La línia R3 de Rodalies recupera el tram fins a Ribes de Freser i alleuja els viatgers de la Cerdanya
Tot i aquesta represa, el tren encara no arriba a Puigcerdà ni a Vic, on es mantenen els serveis alternatius amb bus
ACN
Des d’aquesta setmana, el servei de Rodalies R3 s’acosta una mica més a la normalitat per als viatgers de Cerdanya. El tren arriba novament fins a Ribes de Freser, al Ripollès, una mesura que redueix el recorregut del servei alternatiu en bus per carretera entre Ribes i Ripoll, de manera que els viatgers cerdans tan sols han de fer la collada per carretera.
Els veïns de la Vall de Ribes han vist com aquesta setmana es recupera parcialment la connexió ferroviària amb quatre freqüències diàries en el tram Ripoll-Ribes de Freser, amb un trajecte de 35 minuts. L’arribada del primer tren a Ribes de Freser, a tres quarts de nou del matí, s’ha viscut amb il·lusió entre passatgers i treballadors, que des de l’accident de Gelida al gener no veien passar cap comboi.
Tot i aquesta represa, el tren encara no arriba a Puigcerdà ni a Vic, on es mantenen els serveis alternatius amb bus. “És una alegria tornar a veure el tren i sentir-ne el so”, afirma l’Elvia, veïna de Ripoll, usuària habitual del servei alternatiu cap a Puigcerdà. Entre els viatgers hi havia també l’Oslavia, veïna de Torelló, que ha fet el trajecte amb bus però ja té previst tornar amb tren des de Ribes perquè li resulta més còmode i segura.
El servei recuperat inclou dos trens al matí i dos a la tarda, la meitat dels combois que hi havia abans de la interrupció del gener. Paral·lelament, es manté el servei de bus complementari que connecta Vic amb Puigcerdà-Tor de Querol, amb sortides cada dues hores entre setmana, i un microbus que cobreix el trajecte Planoles-Toses.
Cautela entre els usuaris
Malgrat la represa, la Plataforma Perquè no ens fotin el tren alerta que el servei continua sent “amputat” i que els retards podrien persistir. Marc Janeras, portaveu de la plataforma, critica que, després de mesos d’obres, “el servei hauria de tenir plenes garanties” i lamenta la manca de dates concretes per a la resta de la línia fins a Puigcerdà-Tor de Querol, afectada per obres de millora als túnels.
Els usuaris expressen “angoixa i incertesa” per la situació i reivindiquen que el servei alternatiu de bus continua sent essencial mentre no es restableixi completament el tren. Tot i això, reconeixen que la represa fins a Ribes de Freser és un primer pas positiu per recuperar la normalitat en la mobilitat de la zona.
