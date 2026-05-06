Puigcerdà activa un pla d'obres urgent per l'obertura d'un esboranc
Una fuita d'aigua amenaçava l'estabilitat del vial en una cruïlla de la primera corona urbana del nucli antic
L’Ajuntament de Puigcerdà ha començat una actuació urgent al paviment del tram comprès entre el Carrer d'Ix i la Plaça Porta d’Espanya després de detectar un deteriorament del sòl provocat per una filtració d’aigua. Els tècnics van alertar que aquesta situació podia suposar un risc per a la circulació de vehicles i el pas de vianants.
Davant d’aquesta emergència, s’ha decidit actuar de manera immediata per reparar els danys i garantir unes condicions de seguretat adequades. Els treballs, a càrrec de l’empresa A. Carbonell, inclouen la consolidació del terreny, la reparació del ferm i la millora general de la via.
Durant l’execució de les obres, els vehicles no podran circular pel Carrer d'Ix ni per la Plaça Manjolet, i l’Ajuntament recomana utilitzar itineraris alternatius. L’ens municipal assegura que treballarà per minimitzar les afectacions i restablir la normalitat al més aviat possible.
L’Ajuntament ha agraït la comprensió i la col·laboració de la ciutadania mentre es duen a terme aquests treballs, que són imprescindibles per mantenir la seguretat viària i la integritat del paviment.
