Rescaten amb helicòpter un boletaire ferit a Montellà i Martinet
L'home, d'avaçada edat, ha patit mal a la cama i no podia continuar
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han activat l'helicòpter del GRAE per a rescatar un boletaire que ha resultat ferit a la Cerdanya. L'helicòpter s'ha enlairat amb el metge del SEM i han traslladat l'home fins a un lloc on odia esperar l'ambulància, que l'ha traslladat a un centre sanitari.
L'avís s'ha donat a les 16.46 hores, i l'ambulància ha esperat al rescatat, un home d'avançada edat, a l'entrada de Cal Mandrat, prop del camí de l'ermita de Santa Magdalena. La persona afectada es trobava en una zona de difícil accés, i per això s'ha fet l'extracció amb helicòpter.
